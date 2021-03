Tu perro quiere decirte algo: ¿qué significa el lenguaje corporal de nuestras mascotas?

El movimiento de la cola es una de las señales más comunes. Si un can la mueve de un lado al otro o lo hace en círculo, significa que está relajado o está mostrando otros signos de comportamiento positivo, es decir está contento. Si un perro está tenso o en una postura defensiva, el movimiento de la cola implica que el animal está enfadado o excitado, explica Golubev.

Si un perro tiene la cola levantada eso implica que está listo para involucrarse en un conflicto en ese momento. Usualmente, esa posición apunta que el can está excitado y se siente seguro en cuanto a su fuerza, según el experto.

Los ojos no mienten

Los ojos muy abiertos y la mirada fija suelen indicar excitación y ansiedad. Si al mismo tiempo un can comienza a gruñir, no mira hacia otro lado y no parpadea, se puede deducir que muestra un comportamiento protector, enfatizó el cinólogo.