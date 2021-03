Turquía y Egipto iniciaron contactos tras siete años sin relaciones diplomáticas

El vínculo se rompió en 2013, cuando ambos países retiraron a sus embajadores. El quiebre fue el golpe de Estado de Abdelfatah al Sisi en El Cairo contra el gobierno de los Hermanos Musulmanes, apoyados por Ankara

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, pronuncia una declaración conjunta con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, antes de una reunión en Bruselas, Bélgica, el 21 de enero de 2021. Stephanie Lecocq / Pool a través de REUTERS





Turquía anunció este viernes que ha iniciado contactos diplomáticos para normalizar sus relaciones con Egipto, que se encuentran rotas desde noviembre de 2013 cuando ambos países retiraron a sus embajadores después del golpe de Estado de Abdelfatah al Sisi que depuso al Gobierno egipcio de los Hermanos Musulmanes, apoyados por Ankara.

“Nuestros contactos con Egipto han comenzado a nivel diplomático”, aseguró este viernes el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, antes de iniciar una visita oficial a Catar.

“No hubo condiciones previas por parte de los egipcios. Nosotros tampoco hicimos ninguna. Pero cuando las relaciones han estado interrumpidas durante años, no es fácil actuar como si no hubiera pasado nada”, subrayó.

Pese a que el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha condenado repetidamente el golpe de Estado de Al Sisi y reiterado que no se sentaría con él en una mesa de negociación, los dos países llevaban semanas enviando señales sobre una posibilidad de mejora de las relaciones, incluido un acuerdo de delimitación marítima.

Recep Tayyip Erdogan. EFE/EPA/STR/Archivo

Hace dos semanas, Çavusoglu confirmó una información de la prensa griega que aseguraba que Egipto reconocería la zona económica exclusiva (ZEE) marítima delimitada por Turquía, y que ha creado tensiones con Grecia y la Unión Europea.

Sin embargo, las autoridades egipcias no han confirmado ni desmentido este posible acuerdo.

El portavoz de la Presidencia turca, Ibrahim Kalin, señaló recientemente que Egipto es el “corazón del mundo árabe” y mostró la voluntad de Ankara de cooperar en el Mediterráneo Oriental, Libia y Palestina.

Turquía y Egipto rebajaron sus relaciones al mínimo en 2013, meses después del golpe de Estado de Al Sisi que depuso al Gobierno de Mohamed Morsi, miembro de los Hermanos Musulmanes, organización apoyada por Erdogan.

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi

En 2014, Egipto canceló una importante línea marítima para camiones que facilitaba las exportaciones turcas a la Península Arábiga, al tiempo que políticos exiliados cercanos a los Hermanos Musulmanes formaron un “Parlamento en el exilio” en Estambul.

Turquía y Egipto han apoyado a bandos distintos en la guerra civil de Libia. Además, Ankara apoyó a Catar frente al embargo al que lo sometieron durante meses varios gobiernos árabes dirigidos por Arabia Saudita y entre los que se contaba también El Cairo.

(Con información de EFE)