Twitter prueba la venta online a través de tuits

Twitter ha confirmado que está probando una nueva forma de mostrar tuits que se enlacen con páginas web de venta de productos online. Las publicaciones incluyen un botón que dice Comprar e integran los detalles del producto que se ofrece directamente en el propio tuit, junto con el nombre del producto, el nombre de la tienda y el precio.

El experimento fue descubierto por Matt Navarra, consultor de redes sociales, que tuiteó capturas de pantalla de este experimento, como se puede ver en la foto de portada. El autor de la publicación pudo ver este experimento en un dispositivo Android, según ha explicado a TechCrunch medio que además recibió la confirmación por parte de la red social de que efectivamente está probando esta posible función que enlace su plataforma con webs de ecommerce.

Twitter is experimenting with new shopping features 🛍

A NEW Twitter Card being tested for tweets containing links to product pages on a shop’s website

New-style Twitter Shopping Card shows

– Product name

– Shop name

– Product price

– ‘Shop’ button

<-Old | New->

ht @YasserM86 pic.twitter.com/8q5xLbbH2m

— Matt Navarra (@MattNavarra) March 2, 2021