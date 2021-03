Twitter trabaja en deshacer el envío de un tuit recién publicado, pese a que lo que se espera es que añada poder editarlos

Probablemente, una de las funciones más esperadas por los usuarios de Twitter sea poder editar los tuits. Hacer una publicación, ver un error después de hecha, que tenga ya cierto impacto y haya sido compartida por alguien con muchos seguidores y no saber si dejarla con el error o eliminar el tuit aunque ya tenga muchos “likes” y “retuits”, es algo que sucede.

Sin embargo, habrá que seguir esperando mientras que la plataforma sí que trabaja en otra novedad que puede ser muy útil a este respecto: eliminar rápidamente un tuit recién publicado.

Jane Manchun Wong, ingeniera, que se dedica a analizar el código fuente de las apps y que usa precisamente Twitter para compartir sus descubrimientos, mostró cómo podría ser esta función en la que Twitter está trabajando: cuando aparece ese “tu tuit se envió” justo después de que des a publicar, podrás presionar sobre deshacer y se eliminará la publicación reciente.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021