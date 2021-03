El candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Cristhian Cámara, es el virtual alcalde de Trinidad, capital del Beni, después de haber sido rechazado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para ingresar en la carrera electoral e incluso luego de no haber sido incluido en una encuesta.

“No quise hablar dentro de la campaña (sobre esa situación de la encuesta), pero era obvio que estaban queriendo de alguna manera inclinar la intención de voto de la población hacia algún o algunos partidos; eso siempre lo hemos visto desde el año pasado cuando sacaron fotografías de políticos saliendo de una (empresa) encuestadora”, dijo Cámara, en entrevista con La Razón Radio.

Agregó que uno no quiere ser extremadamente susceptible, pero en este caso particular no lo consideraban en una encuesta porque ahí posiblemente existía “algo raro” y, aunque no está plenamente seguro, daba esa impresión.

Sin embargo, “nosotros no nos basamos en las encuestas, nuestra principal encuesta siempre era la calle, los vecinos, el pueblo en general y ellos nos daban el apoyo rotundo”, enfatizó.

Asimismo, recordó que decidió postular por el MTS, que es liderado por Félix Patzi en el ámbito nacional, porque fue rechazado por el MAS pese a que organizaciones de ese mismo partido político lo querían como su candidato.

“Yo he sido rechazado por el presidente del MAS, partido en el cual fui proclamado candidato a alcalde de la ciudad de Trinidad por diversas agrupaciones ciudadanas y (luego muchos otros partidos) me hicieron la oferta de ir con ellos”, contó.

Pero Cámara finalmente se decidió por el MTS después de realizar un análisis porque, según su versión, ese partido es nuevo y no está “manchado” al menos en el departamento del Beni.

“De la misma manera mi compañero de la fórmula, mi dupla, el doctor Alejandro Unzueta optó por el MTS (para postular a la Gobernación del Beni, pero él) es independiente, es un médico que ayudó (mucho en esta región) y yo trabajé antes en la gobernación por una invitación, pero tampoco estaba en filas del MAS”, aclaró.

Ahora, Cámara, quien fue militar activo hasta hace unos ocho meses y alcanzó el grado de teniente coronel de la Fuerza Aérea, tiene el 28,58% de la preferencia electoral (17.959 votos) al 93,53% de actas computadas, según el recuento oficial de sufragios del Órgano Electoral, actualizado hasta las 12.10 de este martes.

Mientras el segundo lugar es ocupado por la agrupación Todos con el 22,94% de la preferencia electoral (14.414 votos), seguido por el MAS con el 19,48% (12.238 votos) y la alianza Ahora con 16,48% (10.356 votos).

Este resultado “creo que es solo el reflejado del sentir de la población trinitaria por el cansancio de la vieja política, cansancio por el atraso, la falta de trabajo, la ausencia de servicios básicos (y otros problemas municipales)”, añadió Cámara.