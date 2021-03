Vacuna: CNS registra a dos grupos de riesgo, los otros seguros tienen datos

Luis Escóbar / La Paz

Basado en el cronograma del plan de inmunización del Gobierno, la Caja Nacional de Salud (CNS), uno de los seguros más grandes del país, comenzó con el prerregistro para los asegurados mayores de 60 años y las personas con una patología de base, grupos de riesgo que podrán recibir la vacuna contra la Covid-19 en abril. En cambio, la Caja Petrolera y el Seguro Universitario indican que no realizarán una inscripción porque ya tienen los datos de sus afiliados.

“Hasta el 31 de marzo deberán registrarse los asegurados mayores de 60 años y personas entre los 18 y 59 años con patología de base, como ser diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades cardiacas, enfermedad renal crónica, enfermedades hepáticas, cáncer, artrosis o artropatía y VIH–Sida”, se lee en la nota de la CNS.

El registro se debe realizar a través de la página https://www.cns.gob.bo y se debe buscar el link: “Prerregistro Vacuna Covid 19”. Inmediatamente después, en el portal se solicitará la fecha de su nacimiento y el número de carnet de identidad. Como segundo paso, se solicitará su nombre completo, número de celular y otros datos personales.

Una vez que se llenan los datos, el portal publicará el mensaje: “Usted finalizó su prerregistro de vacunación, se le pasará por mensaje de celular y correo electrónico el lugar, hora y fecha de vacunación, para lo cual deberá presentarse en el lugar asignado con dos copias del consentimiento informado”. Después se deberá descargar un documento que informa que la persona puede “libremente” recibir la vacuna en dos dosis con 21 días de diferencia.

La nota detalla que no se deben inmunizar las personas que -al momento de la vacunación- son positivas o tienen sospecha de estar con la Covid-19, las mujeres embarazadas y los menores de 18 años de edad. Ese documento debe ser llenado y firmado en dos copias el día de la vacunación.

Las personas que no formen parte de esos grupos no podrán ser registrados. El sistema emitirá un comunicado que dice: “Sus datos no se encuentran actualizados, por lo tanto debe apersonarse al centro de vacunación asignado 30 minutos antes de su vacunación para regularizar el mismo portando su cédula de identidad, última boleta de pago y AVC-04”.

La Caja Petrolera explicó a través de un comunicado que no es necesario llevar adelante un prerregistro. “Informa a toda su población protegida que NO se realizará un prerregistro para la vacunación contra la Covid-19 porque la institución cuenta con una base de datos precisa de sus asegurados. Para ser vacunado debe contar con su cédula de identidad y carnet de asegurado vigente como requisitos indispensables”.

El gerente de salud del Seguro Universitario, Luis Montaño, informó que no es necesario un prerregistro para inmunización porque ya cuentan con los datos de los afiliados. “Comenzaremos con la vacunación según la programación del Gobierno en abril con personas mayores de 60 años y con patologías de base cuando nos entreguen las vacunas”, dijo.

Según Montaño, este seguro tiene todas las listas de los docentes, administrativos y jubilados. Añadió que el Seguro Universitario cuenta con los números de teléfonos, direcciones y todos sus datos necesarios. “Sólo deben presentar su carnet de identidad. Nosotros los citaremos el día y el horario que les corresponda. Presumo que serán 100 por cada jornada”, aseguró. Este seguro tiene 14.000 afiliados, unos 4.000 son docentes y administrativos.

La Caja de Salud de la Banca Privada “dispone de todos los aspectos logísticos necesarios para la vacunación de los grupos definidos por el Estado, conforme a la futura dotación escalonada de la vacuna por medio del Ministerio de Salud”.

El Gobierno definió que hasta marzo se concluirá con la vacunación al personal de salud y a los enfermos con cáncer y renales. En abril será el turno de los mayores de 60 años y personas entre 18 y 59 años que tengan una enfermedad de base. En mayo corresponderá a los de 50 a 59 años de edad; en junio, de 40 a 49 años; en julio, de 30 a 39; en agosto con los jóvenes de 18 a 29 años. Para septiembre se tiene previsto vacunar a los rezagados.