Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde.- Entenderá el Presidente Luis Arce, cuánto se desvaloriza cada vez que dice algo como: «si no coordinamos no van a llegar las vacunas». Es terriblemente grave la amenaza del Gobierno, eso es un delito de lesa humanidad. Condicionar las vacunas por la sumisión política es una bajeza y una canallada Eso es una torpeza muy grande, salvo que no haya vacunas en cantidades por llegar y esté buscando a quién «echarle la culpa».