Carlos Valverde en la red.- No hubo golpe, demuestro que lo que hay, es abuso del poder. Evo Morales renunció. Un gobierno represor con un presidente ausente no es buena señal. Me dicen arce está enfermo, yo no sé, pero está escondido. Arce Catacora debe dar la cara, ya son muchos días callado. El presidente debiera renunciar si está con miedo, además si es convaleciente de salud. Si le retornó el cáncer presidente váyase.