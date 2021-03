Viceministro considera ‘fuera de lugar’ los pronunciamientos de policías declarados en emergencia

El viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas, afirmó este lunes que están fuera de lugar los pronunciamientos emitidos por filiales de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol), que se declararon en emergencia ante procesos que estarían enfrentando sus camaradas.

“Consideramos absolutamente fuera de lugar cualquier pronunciamiento, no debería preocupar a los policías que el régimen disciplinario funcione dentro de la Policía, lo que debería preocupar a la Policía es que ese régimen no funcione, porque tenemos que tener un mecanismo que permite evaluar el comportamiento de los policías, procesarlos con el debido proceso y sancionar si corresponde y exonerar si no corresponde”, dijo Rodas.

La semana pasada se conocieron pronunciamientos de la Anssclapol de La Paz y Cochabamba, en que se declaraban en emergencia ante procesos que consideraban vulneratorios de los derechos de los policías.

El Viceministro recalcó que los pronunciamientos de “algunos departamentos” de la Anssclapol están totalmente fuera de lugar. Agregó que el Ministerio de Gobierno y el Viceministerio están abiertos siempre para dialogar sobre todos los temas que implican la relación social con los funcionarios policiales.