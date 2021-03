We are deeply concerned by growing signs of anti-democratic behavior and politic…

We are deeply concerned by growing signs of anti-democratic behavior and politicization of the legal system in Bolivia. The Bolivian government should release detained former officials, pending an independent and transparent inquiry into human rights and due process concerns.

Fuente: Tuto Quiroga por Secretary Antony Blinken

