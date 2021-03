YouTube prueba esconder los dislikes de la plataforma, tras ostentar ellos mismos el récord del video con más ‘no me gusta’

YouTube está probando cambios en su plataforma que podrían afectar uno de los indicadores más clásicos sobre la temperatura de un vídeo: los dislikes o ‘no me gusta’. Desde su cuenta de Twitter explicaron que se trata de algunos nuevos cambios de diseño en los que no se mostrará la cantidad de dislikes en los vídeos, pero curiosamente el botón permanecerá ahí.

De momento, YouTube dice que esto será un «pequeño experimento» que algunos usuarios podrían ver durante las próximas semanas. Sin embargo, los creadores podrán seguir viendo el número exacto de ‘likes’ y ‘dislikes’ desde YouTube Studio.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we’re testing a few new designs that don’t show the public dislike count. If you’re part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021