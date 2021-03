Zoonosis retira a 10 perros que atacaron a una mujer en Pucara

Fuente: lostiempos.com

La jauría de perros que atacó a una mujer de 57 años de edad en la zona de Pucara movilizó a la Unidad de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba, que procedió con el retiro de al menos 10 canes del lugar para que sean evaluados durante 14 días.

Una cámara de seguridad de la zona captó la tarde del lunes el momento preciso en el que una jauría de perros atacó a una mujer mayor de edad hasta dejarla con varias heridas en el rostro y cuerpo. En las imágenes se puede observar que un can de color café se acerca a la mujer para atacarla hasta que la tumba al suelo. Posteriormente, llegan otros perros y le empiezan a morder.

Se ve que un perro pequeño intenta proteger a la mujer, pero no pudo hacer nada contra la manada de perros. Finalmente, un vecino de la zona logró ahuyentarlos y brindar ayuda la víctima, quien fue trasladada a un centro hospitalario.

Tras el hecho, este martes Zoonosis llegó al lugar para capturar a los perros y trasladarlos a un centro de evaluación canina. Las razas de los perros son rottweilers, bóxer, dogo argentino hembra y otros criollos.

El jefe de la Unidad de Zoonosis, Javier Rodríguez, lamentó la irresponsabilidad de los dueños de las mascotas quienes los dejaron en la calle exponiendo al peligro a los transeúntes.

Los familiares de la mujer denunciaron que tras el ataque de los perros, ninguno de los dueños se acercó a la afectada para brindarle ayuda y mucho menos para correr con los gastos hospitalarios.

Una de las hijas de la afectada señaló que ellos tuvieron que correr con los gastos en la clínica tanto por la internación como por los medicamentos. Declaró a la red Bolivisión que Felisa tiene al menos 25 heridas en el cuerpo. Lo que exige es que los dueños de las mascotas mínimamente corran con los gastos de las curaciones y posterior rehabilitación.

«El dueño del can no se ha hecho cargo, no sabía dónde estaba, no nos han preguntado tampoco como estamos haciendo, no nos han dicho absolutamente nada. El caballero también se fue por otro lado, tampoco me dijo cómo vamos hacer o cómo vamos a arreglar», señaló una de las hijas de Felisa.