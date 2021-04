1,3 millones de dosis llegarán en mayo, se retrasará la vacunación de mayores de 50

Luis Escóbar / La Paz

El Gobierno confirmó ayer la llegada de 1,3 millones de vacunas de tres distintos laboratorios hasta mediados de mayo. Pese al anuncio del Ejecutivo, los servicios departamentales de salud (Sedes) del eje advierten que no podrán comenzar en mayo la vacunación de los adultos que tienen entre 50 y 59 años, cronograma previsto en el plan nacional.

“Pese a todo lo que está pasando, podemos anunciar hoy (martes) que hasta el 15 de mayo llegará al país un millón de dosis de Sinopharm (que tienen un 79% de efectividad)”, dijo ayer el presidente Luis Arce, en el inicio de la campaña de vacunación masiva en el Monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Además, el Presidente confirmó para este jueves 29 de abril el arribo de 92.000 dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Y el ministro de Salud, Jeyson Auza, confirmó la llegada de otras 200 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V en el transcurso de los siguientes días. Con estas dosis, el país sumará 1,3 millones de dosis que se aplicarán en la campaña de vacunación.

El retraso del cronograma

Pese al anuncio de la llegada de los tres lotes, los Sedes del eje advirtieron en las últimas horas que no podrán arrancar en mayo con la inmunización del grupo previsto de acuerdo con el cronograma nacional, informó la responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de La Paz, Peggy Ibáñez.

“Como tuvimos falencias en el grupo (de las personas mayores de 60 años) y no nos llegó el total de vacunas que necesitábamos, haremos una evaluación. Si falta -de repente- nos extenderemos una semana más para los adultos mayores que no pudieron cumplir con su vacunación”, dijo Ibáñez a Página Siete. “Haremos una evaluación y veremos esta semana cómo nos va con la vacunación que emprenderemos en estos puntos masivos”, agregó.

Según los Sedes, el retraso del cronograma ocurre porque las regiones no recibieron las vacunas necesarias. El Gobierno informó que arribaron al país un poco más de un millón de dosis que fueron empleadas para inmunizar a los médicos, todo el personal de salud, personas con cáncer y enfermos renales. Las restantes fueron aplicadas a mayores de 70 años y desde ayer a los de 60.

Pero, esta cantidad no es suficiente para alcanzar a todos los adultos mayores del país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la actualidad, viven en el país 1,2 millones de personas mayores de 60 años. Y como se ponen dos dosis de la vacuna contra la Covid-19, se necesitan 2,4 millones de inoculantes.

El gerente de epidemiología del Sedes de Santa Cruz, Carlos Alberto Hurtado, consideró que la demora del plan de vacunación podría ser mayor. “Queremos más vacunas desde la siguiente semana (de mayo para inmunizar) a los mayores de 50 años, pero aún no hay dosis. Le dijimos (al Gobierno) que podemos habilitar más puntos de vacunación, pero no tiene ningún sentido instalar más centros si no tenemos más fármacos”, dijo a Página Siete el especialista.

También puede leer: Asegurados de la CNS llenan puntos de vacunación masiva y destacan la atención

De acuerdo con el profesional, en Santa Cruz podrían estar vacunando a los mayores de 50 a 59 años a mediados de mayo, pero todo dependerá de la llegada de más inmunizantes.

“En realidad se debió vacunar a todos los mayores de 60 desde el inicio de abril, pero esta semana comenzamos a inmunizar a los mayores de 60 años a 69 años y no tenemos la cantidad suficiente para este grupo”, sostuvo Hurtado. “Esperamos que el Gobierno cumpla con los compromisos porque aparentemente esta semana llegará un nuevo y grande lote”, añadió el especialista.

El director del Sedes de Cochabamba, Erick Vallejos, dijo que “no cree” que se pueda iniciar la vacunación de los mayores de 50 a partir de la primera semana de mayo. “Estamos reajustando el plan de vacunación en una reunión nacional. Haremos una reprogramación para acabar con la inmunización (de los adultos mayores de 60) en estos días”, afirmó.

Vallejos explicó que la demora “por lo menos” será de dos semanas para obtener una reestructuración adecuada del cronograma. “Sabíamos de estos problemas y ya lo hablamos en La Paz. Por lo menos, (el retraso será) de unas dos semanas. Otro detalle que no debemos olvidar es saber cuántas vacunas llegarán. Esa es la clave para continuar con el plan de vacunación”, aseguró.

Las demoras

El Gobierno debía recibir entre marzo y abril 4,4 millones de vacunas provenientes de los laboratorios Serum de la India (un millón de dosis) y el Instituto Gamaleya de Rusia (3,4 millones). Estos compromisos no se cumplieron por dificultades en los dos países.

El presidente Vladímir Putin se comprometió con su par boliviano a completar las 5,2 millones de dosis hasta junio, cantidad definida en un contrato firmado en diciembre pasado. Hasta la fecha, este país envió 225 mil dosis y en los siguientes días llegará una cantidad similar.