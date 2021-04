Liberan a la mujer que golpeó a su hijo con una pala, padece de una enfermedad mental

Fuente: Unitel

La Policía aprehendió la tarde de este pasado martes a una mujer que trató de agredir a su hijo de siete meses con una pala y a la que los vecinos denunciaron argumentando que quiso quitarle la vida. El Ministerio Público decidió liberarla.

Tras estar detenida en la Estación Policial Integral (EPI) 3, el Ministerio Público escuchó el testimonio de la madre de la acusada, quien presentó descargo de que su hija padece de una enfermedad mental. Además se le hizo una valoración médica a través de la Defensoría.

Sobre el caso, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Ángel Morales, agregó que hicieron conocer que la acusada no tomaba sus medicamentos hace bastante tiempo porque no pude comprarlos ya que no cuentan con los recursos económicos.

A requerimiento fiscal la madre, quien también fue denunciada por golpear a su otro hijo de dos años, deberá someterse a exámenes psicológicos. Una vez conocidos los resultados recién se determinará la situación jurídica de la madre.

El bebé de siete meses quedó bajo los cuidados de la Defensoría de la Niñez.