500 millones de datos de LinkedIn están a la venta, pero no provienen de una filtración

La reciente filtración masiva de datos de Facebook, que desde hace unos días se instaló como un tema que encendió las alertas de muchos usuarios de Internet, no es el único problema de este tipo que se puede encontrar en la web actualmente.

También, se encuentra a la venta en la red una base de datos de usuarios de LinkedIn, según un reciente reporte.

La información fue dada a conocer inicialmente por el portal CyberNews, señalando que en base a muestra de dos millones, que presuntamente constituiría una parte de los perfiles a la venta, pudieron verificar que entre la información comprometida pueden encontrarse los nombres completos de los miembros de LinkedIn y sus respectivas direcciones de correo electrónico, números de teléfono, géneros, enlaces a perfiles en redes sociales, más otros datos personales.‎‎

En el caso de las direcciones de correo electrónico publicadas, el reporte notificó que sólo 780 mil cuentas se encuentran afectadas por esta filtración.

Muestra de los datos a los que tuvo acceso CyberNews

LinkedIn reaccionó, señalando que la filtración no existió como tal

A través de un comunicado liberado oficialmente a través de su centro de prensa, la red social para profesionales de Microsoft señaló que estos datos provienen de muchas fuentes distintas y que no fueron extraídos directamente de alguna de sus bases de datos.

En la declaración oficial de LinkedIn se especula que, dada la naturaleza de la información publicada, esta podría haber sido articulada desde fuentes públicas de información, como aquellos mismos datos exhibidos en los perfiles.

Además de explicar el caso, la compañía también buscó dar tranquilidad a sus usuarios, señalando que cualquier uso indebido de los datos de sus usuarios, como su extracción y filtración viola los términos de servicio de LinkedIn. “Cuando alguien intenta tomar datos de miembros y usarlos para fines que LinkedIn y nuestros miembros no han aceptado, trabajamos para detenerlos y responsabilizarlos”, comentaron en sus declaraciones.

Las consecuencias comenzaron en Italia

A pesar de la aclaración compartida por LinkedIn, ya se activaron las primeras consecuencias de este episodio. En Italia, el organismo de vigilancia de la privacidad de aquel país, comenzó una investigación en torno esta red de contactos profesionales, de acuerdo a un reporte de Bloomberg.

Dependiendo del puerto al que llegue este sondeo, el organismo podría iniciar acciones legales y solicitar una indemnización, de acuerdo a lo permitido por la GDPR, regulación que permite autoridades nacionales de Europa impulsar multas a las empresas que cometan estas infracciones, hasta por el 4% de sus ventas anuales.‎

Fuera de las particularidades de cada caso similar, ante la incertidumbre que pueda generar una situación de estas características, es recomendable tomar acciones inmediatas, pues esto abre la posibilidad de exponerse a estafas, spam o ataques de fuerza bruta para restablecer contraseñas.

Un recurso instantáneo para aclarar dudas es el portal Have I Been Pwned, que permite realizar una revisión con sólo señalar tu correo electrónico. Si te encuentras afectado, serás notificado de qué filtraciones de datos has sido parte. Si deseas cambiar tu contraseña, contamos con una guía que aporta prácticos consejos.