A un año de compras de emergencia por Covid-19, el Imco detectó presuntas irregularidades en México

El Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco) aseguró que más de 4,000 millones de pesos gastados en compras para atender la pandemia de Covid-19 no tienen ningún documento publicado y que las compras para atender la pandemia podrían indicar casos de sobreprecio, donde se pagó más del doble por el mismo producto.

Como parte del seguimiento y observación a la administración pública federal en materia de combate a la nueva cepa de coronavirus, la asociación civil analizó las compras realizadas entre el 1 de enero de 2020 y el 28 de febrero de 2021, con lo que realizó diversas deliberaciones una vez analizados los datos compilados.

En el espectro de observación, el Imco analizó seis dependencias con presencia en todo México, quienes fueron las encargadas de realizar maniobras de combate a la enfermedad que ha dejado más de 200,000 decesos en el territorio nacional: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Salud (SSa).

Cabe recordar que estas dependencias fueron facultadas por el gobierno federal para realizar compras de emergencia en caso de que fuera necesario. Por lo que el análisis del estudio comprende esta dimensión contextual para realizar sus juicios respecto a la administración de recursos públicos.

1.- La política de compras de emergencia del Gobierno federal siguió una lógica de reacción. Durante los meses de enero y febrero de 2020, vitales para enfrentar la emergencia sanitaria, no es posible identificar compras de insumos necesarios para la atención de COVID-19.

2.- Las compras públicas no cuentan con información completa y de calidad. Más de 4,000 millones de pesos gastados en compras para atender la emergencia no tienen ningún documento publicado.

3.- Opacidad y falta de información en el gasto del Insabi. El Imco identificó solo 10 contratos del Insabi para atender el COVID-19, lo que representa el 1% del monto total gastado por esta dependencia en 2020.

4.- Publicación tardía del 45% de los contratos para atender la emergencia. El instituto detectó que entre uno y 327 días después de la fecha de inicio del contrato.

Crowds of people visit La Viga fish market during the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Mexico City, Mexico April 1, 2021. REUTERS/Luis Cortes