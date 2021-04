Además de la falta de dosis, vacunación se demora por falta de internet y equipos

Luis Escobar / La Paz

De las vacunas con las que cuenta el país, los Sedes ya aplicaron el 70% de las primeras dosis. Pese a este avance y la falta de más fármacos, aún se registran problemas en el proceso de inmunización, en especial en el registro de los beneficiarios.

En la campaña de inmunización, en los centros de salud, el personal médico tropieza con la carencia de equipos de computación para llevar adelante el registro o porque los aparatos que tienen son muy viejos, además en muchos casos no tienen conexión a internet. A esta situación se suma la falta de personal.

“Estamos con problemas para llevar adelante el registro nominal (de las personas que son vacunadas) por falta de internet”, dijo a Página Siete la responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de La Paz, Peggy Ibáñez.

“En muchos lugares, en especial en el área rural, no pueden conectarse y realizan este trabajo de forma manual. Luego, los médicos se dan modos para salir a un lugar donde exista conexión o esperan hasta llegar a la ciudad para enviar los datos. Por esta razón dicen que tenemos cualquier cantidad de vacunas, pero no es así. Las dosis ya se colocaron, pero no se subieron los datos”, aseguró Ibáñez.

Ante esta situación, el departamento de La Paz figura en los registros con una aplicación de 68.589 primeras dosis, es decir un 62,7%. “Sin embargo, se vacunó más. A medida que vayan subiendo los registros, los datos se irán incrementando”, dijo la autoridad local.

Otro problema que enfrentan los vacunadores es la falta de computadoras. “Por ejemplo, tienen un solo equipo por establecimiento; muchos de los aparatos se cuelgan porque están viejos y no permiten elevar el registro de forma inmediata. Esto sucede en centros de salud de la ciudad. En otros establecimientos no tienen internet y deben ir hasta sus domicilios para subir la nómina”, explicó Ibánez.

Una situación similar se registra en Beni, donde su responsable del PAI, Mery Parada, dijo que el principal problema es la conectividad. “Tenemos mucha debilidad en el acceso a internet. Negamos que el personal no esté haciendo su trabajo. Prácticamente tenemos problemas en todos los municipios porque la señal es débil. En algunos lugares ni llega. Ése es el problema que tenemos, pero continuamos vacunando a los grupos que ya fueron designados”, afirmó.

La funcionaria dijo que trabajan para dar una solución a este problema. “Ya distribuimos todas las vacunas y (cuando hay señal) enfrentamos otro problema que es la validación. Cuando no se valida la información, no se sube a la red. Hacemos ese trabajo y buscamos la forma de solucionar estos conflictos”, apuntó.

En Trinidad ya casi no quedan vacunas. Los centros de salud de la capital recibieron entre 150 y 200 dosis destinadas a personas de la tercera edad.

“Hicimos una base de datos previa para que las personas no se aglomeren. Los primeros días vacunamos a 30 personas previamente registradas. Una vez que reciben la vacuna, se van con su certificado de primera dosis. Pero ahora tenemos nuestras últimas vacunas y hoy (ayer) se terminan. Esperaremos una próxima dotación y continuaremos en las áreas que correspondan”, dijo Parada.

Santa Cruz también demanda más vacunas porque los adultos mayores de la capital cruceña no recibieron ninguna dosis luego de dos semanas del inicio de la campaña de inmunización. Las pocas que llegaron fueron enviadas a los municipios de frontera. “Seguimos en una segunda ola con la posibilidad de un repunte. Al final, segunda o tercera ola igual nos trae una situación complicada que nos generará momentos graves. Con la ausencia de la vacuna aumentará la letalidad”, dijo Marcelo Ríos, director del Sedes de Santa Cruz.

Esta región demanda más ítems. El miércoles llevaron adelante una vigilia en las puertas del edificio de la Gobernación. Los médicos reclaman al Gobierno la dotación de ítems luego de vencer y cumplir con los respectivos exámenes de competencia.

Cochabamba también solicita más vacunas e ítems al Gobierno, dijo Abel Suazo, secretario general de la Gobernación. “El Sedes está solicitando al Ministerio de Salud 5.000 dosis de las vacunas Sputnik V que llegaron al país. Este pedido lo hacemos considerando que nuestra región tiene un alto índice de población y es un departamento de tránsito. Por ello, esperamos que el Gobierno nacional atienda el pedido de las 5.000 nuevas dosis que van a ir a los centros de salud”, afirmó. Esta solicitud se hace después de que el Ministerio de Salud informó que destinará 3.900 dosis a este departamento.

La autoridad del Sedes cochabambino, Yercín Mamani, demandó la designación de más ítems para los hospitales públicos de este departamento. “Sólo en el sistema público se han reducido camas de terapias intensivas por falta de personal. Sólo tenemos 13 en total; siete del Hospital del Norte y seis en el Viedma. No tenemos ni una en el Hospital del Sur o el Solomón Klein por la falta de médicos y enfermeras en terapia intensiva”, aseguró.