Ahora más que nunca, cuidado con las estafas en los móviles

Hace dos días os hablamos del nuevo problema de datos filtrados que ha sufrido Facebook, más de 500 millones de cuentas, con nombres de usuarios y números de teléfono, entre otros datos, disponibles de forma gratuita en la web.

Los detalles los tenéis en este enlace, donde ya os comenté cómo fue el proceso del robo de información y dónde estaban disponibles los datos.

El caso es que hay una web muy conocida donde es posible ver si nuestro email ha estado incluido en alguna de las listas de «datos filtrados» de los últimos años. Se trata de haveibeenpwned.com, donde solo tenéis que informar vuestro email y os dirá si estaba presente en los diferentes robos.

En este caso no es muy útil saber si nuestro email estaba entre los 500 millones de datos de Facebook, de hecho el administrador de haveibeenpwned aún no ha conseguido analizar toda la información para obtener esos datos, por lo que aunque ahora diga que no, puede ser que sea «sí». Lo más relevante es saber si nuestro teléfono estaba en esa lista, y eso no es algo que haveibeenpwned informe de momento.

Sí, nuestro teléfono ha sido filtrado

Lo mejor es imaginar que sí, que nuestro teléfono estaba en esa base de datos, que alguien tiene nuestro nombre, nuestro lugar de nacimiento, nuestro lugar de residencia y nuestro número de teléfono, algo que Facebook requiere para poder gestionar sus páginas.

En ese caso, podemos estar preparados a lo que se acerca: miles de estafas por SMS en los móviles, mensajes que dicen que tenemos un paquete en correos, o que tenemos que pagar tasa de aduana, o cualquier otro texto acompañado de un enlace en el que tendremos que informar datos o realizar algún pago.

Hay que tener un cuidado extra, serán meses muy difíciles, y si la cantidad de spam en SMS aumenta mucho, no sería una mala idea cambiar de número de teléfono.

Os dejo las dos principales estafas que pueden llegar por teléfono para que estéis más atentos que nunca:

– Mensajes SMS con enlaces maliciosos. Verificad que se trata de un mensaje verídico analizando la url que llega, si es una url desconocida, desconfiad.

– Estafas de Whatsapp. Si alguien consigue hacerse con la cuenta de otra persona, puede enviar mensajes a sus contactos para pedir cualquier cosa, principalmente códigos de acceso a aplicaciones o de verificación de cuentas bancarias. Podéis seguir estos consejos que publicanos hace un tiempo.