Alarma por coronavirus, hay 6 mil casos circulando por las calles de Santa Cruz

El Sedes pide a la población no exponer a sus adultos mayores a contagios y pide acudir a los 15 puntos habilitados para recibir la vacuna.





Fuente: eldia.com.bo

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Carlos Hurtado, advirtió que con la subida de contagios por Covid-19, en Santa Cruz hay más de 6.000 casos positivos circulando en las calles, barrios, mercados, boliches y micros.

A esto se suman 123 pacientes internados en terapias intensivas en los hospitales públicos, de seguridad social y las clínicas privadas, de los cuales 86 están conectados a un respirador artificial, saturando con un 99 % las UTIs.

La alcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, alertó este domingo que hay un riesgo de colapso en el sistema sanitario por el coronavirus debido que hay 16 pacientes en estado grave que se encuentran internados en las unidades de cuidados intermedios.

Todos requieren con urgencia un espacio en las terapias intensivas de los hospitales de tercer nivel, que dependen de la Gobernación. De las 387 camas que dispone el sistema sanitario local, 293 están ocupadas con enfermos en estado leves o moderados, según Sosa.

Vacunación en curso. Hurtado encendió las alarmas sobre un inminente desborde de la pandemia del Covid-19 y reitero su pedido a la población que acuda a vacunar a los adultos mayores de 70 años en los 15 puntos habilitados en la ciudad.

«Le pedimos a las personas que cuiden a sus adultos mayores y no los expongan a contagios, porque son quienes más se complican y fallecen. La prenda de vestir (barbijo) no debe faltar entre nosotros, tampoco el lavado de manos y el distanciamiento», recomendó el médico.

La semana pasada, el Sedes cruceño manifestó que según estudios de laboratorios privados, se confirma la presencia de la nueva variante brasileña P1, gracias a los estudios desarrollados por los laboratorios Biocience y el Instituto de Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad Mayor de San Andrés

De 14 muestras de pacientes de Santa Cruz, cuatro dieron positivo a la variante P1.

Desinforman sobre vacuna con la marca de la bestia

La asambleísta departamental, Maribel Sandoval (MAS), informó que se está trabajando en revertir la campaña de desinformación que algunos cultos religiosos generaron para que la población de Riberalta no se vacune, con mensajes de que la vacuna es la “marca de la bestia”.

“Se ha revertido esta campaña, se ha visto mayor afluencia de gente en los centros de vacunación”, declaró la legisladora departamental de Beni en contacto con ANF. Dice que coadyuvó un pastor evangélico que instó a sus fieles a inmunizarse.

“Es una denuncia a priori que no tiene fundamento. Yo como pastor ya me hice vacunar, el 90% de nuestras iglesias se hicieron vacunar (…). Es importante que pasemos la voz a nuestras iglesias animándolos a cada pastor y líderes que aprovechen las vacunas gratuitas”, dijo un pastor. Añadió que “Si bien es cierto que una vacuna no es garantía total, (porque) la garantía total es de Dios, sabemos que de alguna manera previene y ayuda”, sostuvo, después que Sandoval hiciera la pasada semana una denuncia.