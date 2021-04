Alberto Fernández puso en duda la realización de la Copa América 2021

El presidente argentino evidenció sus reparos en relación a la celebración del torneo de selecciones sudamericanas proyectado para jugarse en Argentina y Colombia a mediados de año

«Tenemos un tiempo por adelante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas, ver cómo podemos dominar el problema», advirtió Alberto Fernández (Presidencia)





Alberto Fernández, presidente de Argentina, anunció que los centros comerciales del país van a estar cerrados todo el día, reconoció que tuvo discusiones con su equipo de trabajo en la determinación de cerrar por dos semanas las clases presenciales en los colegios, informó que compensarán con $15 mil a beneficiarios de asignaciones sociales y a monotributistas de las categorías más bajas, y después brindó su posición sobre la realización de la Copa América 2021 a celebrarse en Argentina y Colombia entre el domingo 13 de junio y el sábado 10 de julio.

El mandatario argentino sembró la incertidumbre y evidenció su disyuntiva en virtud al desarrollo del torneo continental en una coyuntura social y regional atravesada por la segunda ola de coronavirus. “Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por adelante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas, ver cómo podemos dominar el problema”, expresó.

Alberto Fernández lo planteó dos días después de que Alejandro Domínguez, máxima figura de Conmebol, asegurara en diálogo con ESPN F12 que el certamen “no corre peligro, al menos de nuestra parte”. “ La Copa América va con público o sin público -afirmó-. Intentaremos lograrlo y de eso dependemos y somos respetuosos de la política sanitaria de cada uno de los dos países, pero la intención conversada con el ministro Lammens y también con el ministro Lucena del deporte de Colombia es que tengamos por lo menos 30 % de los estadios con público”.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo en febrero de este año que «si se dan las proyecciones sanitarias, la Copa América tendrá público» (REUTERS/Jorge Adorno)

“Salir de la Argentina, ir a jugar a lugares donde los contagios son importantes… Si se hace, habrá que extremar todos los cuidados -advirtió el presidente-. Sin salir de la Argentina, los equipos están teniendo un alto nivel de contagios, saliendo de la Argentina todo puede ser peor”. Entabló una comparación en relación a los reportes de contagios de los clubes argentinos: “Son plantes que no han salido de la Argentina y los contagios se repiten. Eso no es otra cosa que ser producto de una sociedad donde los contagios aumentan”.

“Las autoridades deportivas tienen que actuar con mucha atención. Lo que está pasando en los planteles del fútbol argentino es una muestra de lo que puede pasar cuando salgamos de la Argentina a jugar en países donde el problema es más agudo aún ”, sostuvo en una entrevista concedida al periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10, en la que exhibió su preocupación por la cantidad de hisopados positivos y rebrotes en las burbujas internas que los clubes argentinos informan prácticamente todos los días.

“A nosotros el fútbol nos encanta. Lo único que pude distraerme en estos días de encierro que tuve que pasar son los partidos de Argentinos Juniors que no me dieron satisfacciones porque fueron dos partidos 0 a 0 y no lo disfruté. Para todos los argentinos el fútbol es una pasión y un momento de esparcimiento muy importante. Pero tenemos que actuar con mucho cuidado”, concluyó el presidente que hoy regresó a sus funciones habituales luego de haber contraído coronavirus.

La Copa América 2021 es la postergación del certamen suspendido el año pasado. Comenzará el domingo 13 de junio con el partido inaugural entre Argentina y Chile en el Estadio Monumental (REUTERS/Luisa Gonzalez)

El martes 13 de abril el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció, a su vez, la donación de 50.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de la compañía farmacéutica china Sinovac. Las mismas están previstas para inocular a las delegaciones de los equipos participantes en los principales torneos masculinos y femeninos de la región, con el propósito de garantizar la disputa de los torneos continentales.

“Estamos también trabajando en paralelo para vacunar a nuestros jugadores que están afuera del continente, mayoritariamente los jugadores seleccionados que viven en Europa. Estamos trabajando muy puntualmente porque necesitamos encontrar la forma, la logística y el tiempo para garantizarle a nuestros jugadores que están trabajando fuera del continente que puedan hacer esto de forma rápida y así también darle tranquilidad a los clubes que puedan ser cedidos en tiempo y en forma, no solamente para la Copa América, sino también para nuestras clasificatorias o eliminatorias”, explicó Alejandro Domínguez.

La Copa América 2021 es fruto de la postergación del certamen continental que fue suspendida el año pasado por la pandemia de covid-19. Este año, las selecciones participantes serán diez y únicamente sudamericanas, dado que los invitados Australia y Qatar, que iban a formar parte del torneo en 2020, no podrán por cuestiones de calendario.

Se jugarán dos zonas de cinco equipos: en los estados argentinos (Monumental, Kempes de Córdoba, Malvinas de Mendoza y Único de Santiago) compatirán el equipo local, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay; en los estados colombianos (Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín) participarán el combinado local, Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador. Clasificarán a la fase final los cuatro primeros de cada grupo para confirmar una llave de cuartos de final. Tanto en esa instancia como la semifinal, los países anfitriones de la Copa América compartirán los partidos. El tercer puesto y la final se disputarán en Colombia.