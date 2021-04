Allanan los domicilios de exministro Characayo y García y se llevan una computadora portátil

Luego de que el exministro de Desarrollo Rural Edwin Characayo declaró ante el Ministerio Público, tras ser aprehendido por un caso soborno de $us 20 mil, la Fiscalía y la Policía allanaron las viviendas de esta exutoridad y del exdirector general de ese despacho, Hiper García, de las que llegaron a sustraer una computadora portátil.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz ingresaron en principio al domicilio de Characayo, en inmediaciones de la plaza Lira de La Paz, de donde sustrajeron la computadora de la exautoridad, con fines investigativos.

Posteriormente, los policías allanaron la vivienda de García, en la Avenida Sánchez de Lima de Sopocachi, de donde no sustrajeron ningún elemento. Sólo García sacó una pequeña bolsa nylon con pequeños objetos en su interior.

César Rojas, abogado de Characayo, informó que la Policía buscó documentos y dinero en el inmueble de su defendido, para continuar con la investigación, pero no encontró ninguno de esos elementos, por lo que sólo se llevaron la computadora personal del exministro que era utilizado para realizar su trabajo.

En esta jornada se conoció que Characayo fue aprehendido la noche del martes cuando recibió $us 20 mil, de un total de Sus 380 mil dólares que él y otros funcionarios de ese despacho tenían que repartirse para un presunto favorecimiento de tierras o saneamiento de tierras en el departamento de Santa Cruz.

“La víctima junto con su abogado se ven presionados para realizar ese pago, y son convocados por Hiper García (director general de Desarrollo Rural) al café Alexander de El Prado paceño. El señor Hiper García habría hecho la exigencia de la suma de $us 100.000 para el ministro Edwin Characayo, y que al margen de ello tendrían que pagar una comisión de $us 80.00 para el señor Hiper García, y otro monto de $us 200.000 para funcionarios del INRA”, se lee en el informe del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), unidad de la Policía Boliviana.

Con este soborno, según el informe policial, Characayo y García garantizaban la titulación o resolución final del predio “El triunfo II”, ubicado en el municipio de San Ramón, en el departamento de Santa Cruz.

El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo informó que Characayo fue detenido en flagrancia la noche del martes y detalló que fue filmado mientras recibía un anticipó de 20.000 dólares, en el paseo de El Prado, en la ciudad de La Paz.

No obstante, el abogado de Characayo, César Rojas, sostuvo que este es un caso armado por el Ministro de Gobierno. Aseguró que su cliente no fue sorprendido con el dinero, pues la suma de dinero estaba en manos de Hiper García.