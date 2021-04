Andrónico está dispuesto a recibir el salario mínimo nacional

Fuente: https://lapatria.bo

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, señaló este jueves que está dispuesto a recibir el salario mínimo nacional, por sus funciones en el Legislativo, tras la propuesta planteada por la agrupación política “Jallalla”.

“Claro, por supuesto que sí, nosotros habíamos planteado desde un inicio (esa iniciativa), pero bueno, las tres bancadas tienen que estar de acuerdo”, respondió Rodríguez de manera enfática, después de que fue consultado si él estaría dispuesto a recibir el salario mínimo.

Andrónico resaltó que “todos los alcaldes” del trópico cochabambino acordaron de manera “voluntaria” reducir su salario y lo recaudado será destinado a salud.

“Me parece importante que algunos municipios y departamentos puedan tomar esta decisión, me parece muy interesante la iniciativa, por ejemplo, en el caso del trópico de Cochabamba, todos los alcaldes, de manera voluntaria, rebajaron sus sueldos para que lo que se vaya a recaudar vaya al tema de salud, principalmente; entonces me parece muy bien, me parece muy interesante la propuesta”, agregó Rodríguez a La Razón.

Más temprano, el líder de “Jallalla”, Leopoldo Chui, propuso que todas las autoridades electas por su agrupación política, perciban solo el salario mínimo y que el resto de la remuneración que les corresponde sea destinado a los sectores más vulnerables.

Asimismo, Chui para “dar el ejemplo” tomó la Biblia en sus manos y se comprometió públicamente a recibir solamente el sueldo mínimo porque también fue electo como asambleísta departamental por “Jallala” en las Elecciones Subnacionales.

SALARIO MÍNIMO NACIONAL

El salario mínimo nacional desde mayo de 2019 es de 2.122 bolivianos y continúa vigente hasta la fecha.