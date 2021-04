Añez: la dictadura ha demostrado que es muy buena en la persecución política y muy mala en la vacunación contra el virus

La exmandataria también expresó su agradecimiento a presidentes de otros países y a bolivianos por el apoyo que le brindaron. “Mucha salud para todos, también para mis carceleros, duele el abuso, duele la injusticia”, escribió Jeanine Añez en su misiva.

Fuente: Brújula Digital

Al cumplir un mes de detención preventiva en la cárcel por el caso denominado “golpe de Estado”, la expresidenta Jeanine Añez escribió una carta dirigida “al pueblo boliviano” en la que, al referirse al gobierno de Luis Arce, afirmó que en este tiempo “la dictadura ha demostrado que es muy buena en la persecución política y muy mala en la vacunación contra el virus” del Covid-19.

En la jornada del martes, organizaciones civiles y políticas protagonizaron una marcha de protesta para exigir la libertad de Áñez y de exautoridades civiles y militares del gobierno de transición que están acusadas de cometer los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Todos ellos cumplieron un mes de detención e cárceles de la ciudad de La Paz.

“(Cumplo) un mes en el que la dictadura ha desplegado talentos para el abuso e incapacidad para crear empleo. En este mes he aprendido algo, voy a resistir porque la causa es más grande que mi pena y voy a resistir porque no estoy sola, mucha gente dentro y fuera de Bolivia ha entendido que esto no es solo Jeanine Añez, esto es sobre la libertad, sobre la democracia y sobre Bolivia”, sostuvo Añez en su misiva que fue leída por su hija, Carolina Ribera.

La exmandataria también expresó su agradecimiento a presidentes de otros países y a bolivianos por el apoyo que le brindaron.

“Mucha salud para todos, también para mis carceleros, duele el abuso, duele la injusticia”, escribió Añez en su misiva.

En diciembre de 2020, el Ministerio Público admitió una querella presentada por la exdiputada Lidia Patty, del MAS, quien demandó un proceso por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en contra del excívico cruceño Fernando Camacho, su padre, José Luis Camacho, y jefes militares y policiales que sugirieron la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, durante los conflictos poselectorales de noviembre de 2019, luego de que éste fue denunciado de cometer un fraude en los comicios del 20 de octubre de ese año.

Posteriormente, el Ministerio Público amplió esa investigación en contra de Añez y de cinco de sus exministros. Por ello, en marzo fueron aprehendidos y luego detenidos Añez y los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, todos por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

También están detenidos, bajo la misma tipificación penal, en la cárcel de San Pedro de La Paz, los exfejes militares Flavio Arce y Pastor Mendieta.

Actualmente, por este y por otros procesos, los exministros Roxana Lizárraga, Yerko Núñez y María Pinckert solicitan refugio político; la primera ante el gobierno de Perú y los otros dos ante Brasil.