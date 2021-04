Ante ataques del oficialismo, Rek pide madurez y sensatez a sus colegas senadores

Fuente: Prensa Centa Rek, Creemos

Durante la CVIII Sesión Ordinaria del Senado realizada la mañana de este miércoles, la senadora de Creemos, Centa Rek, pidió madurez y sensatez a todos los integrantes de esta cámara, tras recibir una andanada de amenazas y ataques por parte de senadoras del MAS luego de su viaje a Washington DC la semana pasada, donde denunció una serie de vulneraciones a los derechos humanos, la constitución y democracia en el país.

“De mi parte no van a encontrar nunca una agresión de esa naturaleza, ni siquiera durante los momentos más difíciles; tengo una línea muy clara a lo largo de mi accionar político en ese sentido. No es la agresión la que va a generar acciones políticas positivas para nuestro país y menos la generación de quitar libertades a los demás… si argumentamos y generamos acciones es en beneficio de nuestros representados, no en beneficio personal”, señaló

Rek luego de que una senadora del MAS solicitara que los asambleístas de oposición que viajaron a Estados Unidos sean investigados por la comisión de Ética del Senado, que aun no fue conformada.

La senadora Rek participó de forma virtual en la sesión del Senado de esta mañana porque debe cumplir con el DS 4451, que establece los protocolos de ingreso al país luego de un viaje al exterior del país. El mismo instituye el asilamiento obligatorio y monitoreado de 10 días de las personas que proviene de Estados Unidos de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía.

Rek agregó que en Bolivia existe una desmesura de poder y de uso del poder y eso es lo que se denunció antes organismos protectores de los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que cualquier amenaza por las tareas realizadas, de llevarlos a una comisión de ética o quitarles sus derechos como asambleístas “habla muy mal del oficialismo”.

Para finalizar, la senadora por Creemos pidió a sus colegas del MAS tratar sus diferencias políticas en el plano del debate político como debe ser.

“No he hecho daño a nadie, no pretendo hacer daño a nadie; pretendo llevar la voz, a donde voy, de mis representados. Yo distingo la política del plano personal, no tengo odio contra nadie; los derechos de todos deben ser representados y deben ser garantizados”, concluyó Rek.