Ante colapso de UTI en Guayaramerín, pacientes son llevados a Santa Cruz

Fuente: paginasiete.bo

Una ginecóloga de Guayaramerín que se infectó con el coronavirus y cuyos pulmones se agravaron en las últimas horas fue trasladada a Santa Cruz, porque las unidades de terapia intensiva en esa región colapsaron informó Iván Suárez, jefe de médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) en Beni.

“Hablamos con el Gerente Distrital (de la CNS) de Guayaramerín y nos confirmaron que mandaron a una colega a Santa Cruz por recomendación del neumólogo. La colega tenía la neumonía atípica por Covid y un problema respiratorio grave”, confirmó Suárez. En Guayaramerín, que se halla al frente de Guajaramerín, Brasil los pacientes hacen turnos para usar uno de los dos respiradores artificiales, por ello los familiares decidieron trasladara la ginecóloga a Santa Cruz.

Otros tres enfermos fueron también llevados al departamento cruceño en las últimas horas ante el colapso de los centros de salud en Guayaramerín.

Limitaciones

El jefe de la Red de Salud 8, Carlos Dorado, cuyo asiento central está en Guayaramerín, describió las limitaciones logísticas que se tienen en esa región para la vacunación de los pobladores.

Al problema de la falta de pago de sueldos a algunos funcionarios desde 2020, se suma también otras dificultades. “Es dramático, porque debemos empezar a vacunar, pero el lunes recién nos llegaron las jeringas y cuesta reunirnos con los centros de salud y aunque hacemos todo lo posible por coordinar, todos tienen dificultades, porque no hay internet, no hay personal en Estadística, no hay impresoras y hay heladeras (aparatos de refrigeración para vacunas) a medias”, indicó.

El Gobierno asignó 60.070 dosis de vacunas para la provincia Vaca Díez que comprenden los municipios de Riberalta y Guayaramerín. Y este miércoles 31 de marzo no pudieron ingresar las brigadas móviles de vacunación a las distintas regiones de Guayaramerín por las lluvias que anegaron los caminos.

El miércoles 31 de marzo se registraron 118 casos de Covid-19 en Beni y 19 de ellos en Guayaramerín, además de 52 en Riberalta.