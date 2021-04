Antigua pintura que permaneció oculta bajo lienzo de Picasso fue restaurada con una IA

La Miséreuse Accroupie (La pobreza agazapada), conocida también como “El mendigo agachado”, es una célebre obra de Pablo Picasso. Sobre ella, recientemente se descubrió que escondía bajo su lienzo una pintura más antigua de otro autor.

El hallazgo fue realizado con la ayuda de una inteligencia artificial, tras un trabajo de restauración realizado por el colectivo artístico Oxia Palus.

Desde 1992 existen reportes de ciertas anomalías en el citado cuadro de Picasso, particularmente sobre su superficie. Aunque este antecedente podría sugerir la reutilización del lienzo, no existía otra prueba que permitiera afirmar o desmentir esta teoría con mayor certeza.

En 2018, un tratamiento aplicado sobre la obra de Picasso, basándose en técnicas no invasivas por medio de fluorescencia de rayos X (FRX), reveló los trazados de la obra descubierta que ilustra un paisaje que, de acuerdo con las observaciones de expertos del rubro, correspondería a un parque del Laberinto de Horta, en Barcelona, presuntamente pintado por Santiago Rusiñol, amigo de Picasso.

Fascinating look behind @agotoronto ‘s La Misereuse Accroupie by #Picasso with #xray fluorescence technology from @NorthwesternU !

La reconstrucción inicial de esta obra limita su calidad a la de una radiografía o un escaneo monocromático. Sin embargo, fue restaurada y hoy se encuentra a la venta.

A new era in resurrecting #lostart has begun, with the world’s 1st NeoMaster, a masterpiece hidden beneath #Picasso‘s The Crouching Beggar, resurrected on canvas with #spectroscopy, #ai & #3Dprinting inc. #NFT #nfts #aiart #digitalart #artech

Check out: https://t.co/9Jsj2LerKa pic.twitter.com/wmefEm49jN

— oxiapalus (@oxiapalus) April 8, 2021