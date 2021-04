Arce atribuye falta de ingresos y empleo a quienes consumen productos importados

Fuente: Página Siete Digital

El presidente Luis Arce atribuyó la falta de ingresos y empleos a las personas que “consumen productos importados”.

“Tenemos en el país un gran problema económico del que siempre hemos culpado a terceros: no hay empleo, no hay ingresos. Y es impresionante ver cómo quienes justamente dicen que no hay empelo, son los primeros consumidores de productos importados”, aseveró Arce.

También puede leer: Devaluación en países vecinos dispara contrabando en Bolivia

El mandatario participó la mañana de este viernes de la Feria Exposición “Hecho en Bolivia”, en la cual también se volvió a presentar el sello del mismo nombre, para productos elaborados por manos nacionales. La exposición se llevará a cabo hasta este domingo.

“La producción nacional y la capacidad que tenemos los bolivianos de producir nunca estuvo en cuestionamiento”, señaló el mandatario, en el acto organizado en el campo ferial Chuquiago Marka.

La presentación del isologo cuenta con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para reactivar y dinamizar la economía del país a través del consumo de productos nacionales fabricados por artesanos, micro y pequeños empresarios que se vieron afectados por la crisis económica provocada por el coronavirus.