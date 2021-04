Arias denuncia que Revilla le deja “una bomba de tiempo”

Fuente: El Alteño

El electo alcalde de La Paz, Iván Arias, denuncia que Luis Revilla, le deja “una bomba de tiempo” por las deudas que tiene con las empresas constructoras, medios de comunicación y la falta de pago a funcionarios públicos que a futuro ocasionaran problemas.

“Es verdaderamente preocupante, hemos podido evidenciar que tenemos deudas con los medios de comunicación, tenemos deudas con empresas constructoras tanto en las subalcaldías y los sueldos que aún no se pagaron a varios funcionarios públicos, el señor Revilla nos está dejando una bomba de tiempo, esa no es la forma de administrar la cosa pública”, denunció Arias.

La autoridad electa explicó que, Luis Revilla ya cobró los impuestos de la presente gestión por adelantado y gastó todo ese dinero provocando un “hueco económico” para la nueva administración.

“El señor Revilla ya cobró los impuestos de este año, lo que nosotros teníamos que cobrar él ya lo cobró y eso significa entre el total de los perdonazos, más de 260 millones de bolivianos que la nueva administración de la Alcaldía de La Paz, no recibirá este año porque el señor Revilla ya lo cobró y los gastó”, ratificó.

REVILLA RESPONDE

La respuesta del aún alcalde Luis Revilla, no se dejó esperar, lamentó las declaraciones de su sucesor en el cargo y cree que Arias, tiene un “desencuentro con la realidad” y le pidió que lea bien los informes antes de emitir criterios.

“Lamentablemente, podemos observar con preocupación que el proceso de transición que estamos llevando desde hace varias semanas, no sirvió para nada. Parece que no estuviera ni leyendo los informes, parece que también hay un desencuentro del Alcalde con la realidad, porque este problema del déficit no es un problema solo de La Paz, sino del país por culpa de la pandemia”, respondió.

Revilla admitió que tuvo que pedir un adelanto de los impuestos de la presente gestión, porque el Gobierno nacional no transfirió recursos comprometidos y que sí creció el número de funcionarios públicos en el transporte municipal, hospitales y la guardia.

“Efectivamente, tuvimos que pedir un adelanto con el tema de los impuestos, porque el Gobierno no nos transfirió los recursos que no prometieron desde el 2020, teníamos que cubrir el déficit; además, en el tema de los funcionarios públicos, el señor Arias tiene que ver que varios de ellos trabajan en los Pumakataris, hospitales y la guardia municipal”, aseguró.

No es la primera vez que el electo alcalde electo de La Paz, Iván Arias, intercambia críticas contra Luis Revilla, anteriormente, lo acusó de provocar un déficit económico de 411 millones de bolivianos, además realizó una comparación con la exautoridad Juan Del Granado, quien dio paso a Revilla con una estabilidad económica y “lo único que el señor Revilla tuvo que hacer es sentarse y comer”.

FUNCIONARIOS

Arias detalló que, Revilla, tenía bajo su dependencia más de 400 personas trabajando a su servicio, provocando pérdidas alarmantes para el municipio.

“Solamente del alcalde Revilla, dependían 400 funcionarios públicos que estaban a su servicio, es decir que el señor creó direcciones, despachos, unidades y duplicó las tareas de las secretarías y áreas provocando pérdidas económicas innecesarias. El señor Revilla quería tener el control y quería su propio gabinete”, reveló.

La nueva autoridad agregó que, el grueso de mayor bonanza económica del municipio paceño, la manejó Revilla, pero la administró mal, porque creció la burocracia.