El exministro de Obras Públicas y alcalde electo de La Paz Iván Arias designó, según la denuncia, a una persona que no cumplía requisitos como director del Centro de Comunicaciones de La Paz.

El exministro de Obras Públicas y alcalde electo de La Paz Iván Arias aseguró desconocer la imputación fiscal en su contra por irregularidades en la designación del director del Centro de Comunicaciones de La Paz. Evitó emitir criterio sobre la denuncia y se limitó a señalar que fue interpuesta después que ganó las elecciones el 7 de marzo.

“Una vez la conozca (la imputación) y la reciba daré mi opinión, yo tenía que posesionarme el 3 y ahora me están diciendo que quieren moverla al 5, espero no sea para calzar la imputación con la posesión, forma parte de este acoso que he sufrido desde que he ganado la elección”, aseguró.

La Fiscalía imputó formalmente a Arias por los delitos de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencia por el caso de designación de Eddy Glen García “sin cumplir los requisitos indispensables” en el cargo de director del Centro de Comunicaciones de La Paz en enero de 2020.

El fiscal Johan Muñoz pidió medidas sustitutivas a la detención contra el electo alcalde como el pago de una fianza de Bs 30.000 y prohibición de abandonar La Paz y Bolivia. También solicitó se le prohíba comunicarse con los procesados y García.

Arias informó que estudiará con sus abogados la posición frente a la imputación en un proceso planteado por autoridades del Ministerio de Obras Públicas.

Arias, exministro en el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez, designó en enero de 2020 a una persona que en su file personal «no figura antecedente de Estudio y Laborales», según la imputación.