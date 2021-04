Arratia no se da por vencido y anuncia lucha por la Fejuve de El Alto

Fuente: El Alteño

El dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) Cristóbal Arratia, no se da por vencido ya que ayer apareció encabezando una marcha para desconocer al nuevo presidente de la Fejuve y anunciar la instalación de un nuevo Congreso Ordinario para elegir a los nuevos líderes de la Fejuve.

“Compañeros todavía no hay presidente de la Fejuve, el congreso se va insular recién a fin de mes y ahí el pueblo va elegir a un verdadero dirigente”, dijo Arratia quien instaló un mitin de protesta en la avenida 6 de Marzo hasta donde llegó acompañado de varios dirigentes vecinales.

Cristóbal Arratia fue compañero de lucha de Basilio Villazante, pero en la recta final de la gestión se enemistaron y ahora cada quien organiza su congreso. Villazante le tomó la delantera porque ya instaló su congreso y Arratia prepara la instalación de un nuevo conclave deliberante.

“En el congreso vamos a elegir dirigentes idóneos, apolíticos y capaces de luchar por el pueblo”, declaró Arratia quien además reforzó sus filas con dirigentes históricos de El Alto como Mauricio Cori, Eddy Condori, Ángel Villca y otros que el año 2003 lograron la caída de Goni.

“Si a Goni le hemos hecho rendir, cualquier otro dirigente que venga a ponerse al frente de nosotros va terminar rendido”, dijo ayer Eddy Condori quien ahora camina junto al expresidente de la Fejuve Mauricio Cori.

COMISIÓN DE PODERES

“La protesta es para ratificar que queremos la unidad, además de repudiar el accionar de este señor Villazante que el domingo ha llevado a cabo el congreso y que no es válido ya que tiene una minoría”, afirmó el presidente de la Comisión de Poderes del sector de Arratia, Felipe Ali.

El dirigente anunció que no se permitirá que el cuerpo ejecutivo tome posesión del edificio de la Fejuve, porque no fue legítimamente elegido, porque en el congreso no participó la mayoría de los presidentes de las juntas de vecinos, algunos ni siquiera eran dirigentes más cuando se trató de un evento más político que cívico.

“Las autoridades que han sido posesionadas, ni siquiera son dirigentes y no vamos a permitir que tomen posesión del edificio de la Fejuve; nosotros ratificamos el congreso de unidad para el 30 de abril, 1 y 2 de mayo, un congreso verdadero y no así político con falsos dirigentes, porque nosotros sí queremos la unidad de la ciudad de la ciudad de El Alto”, sostuvo Ali.

CONGRESO POLÌTICO

Por su parte, el exdirigente de la Fejuve del año 2003, Mauricio Cori a tiempo de calificar el congreso de Basilio Villazante como político, donde primaron intereses personales y familiares, ratificó que el verdadero congreso de unidad se realizará en la fecha convocada por Alí.

“A partir de este congreso vamos a tener una Fejuve contestataria, que no esté de acuerdo con nadie (de los políticos) que pelee por sus necesidades, por la salud, la educación, por nuestra economía, por tanto, caos en los servicios básicos, además que se olvidaron de varios distritos”, afirmó Cori.

Finalmente, el presidente interino de la Fejuve, Cristóbal Arratia conminó al comandante de la Policía Boliviana Johnny Aguilera, replegar sus efectivos policiales, que resguardan el edificio de la Fejuve, “no queremos ver más uniformados, deben replegarse, nosotros tomaremos pacíficamente, no haga convulsionar entre los alteños”.