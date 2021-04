Asambleísta Urañavi: «Los pueblos indígenas no tenemos dueño, no nos debemos al MAS»

«La decisión de cada pueblo y comunidad se tiene que respetar, a mi me presionaron para firmar un pacto de unidad y no se debe firmar a escondidas, ni en cuatro paredes sin socializar con nuestra comunidad. Es a ellos a quienes me debo y tengo que ir de frente», expresó el asambleísta, quien sostuvo que prefiere llevar el tema con cautela.