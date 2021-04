Así es como Marvel Studios escogió a cada uno de sus héroes Vengadores

La directora de casting de Marvel, Sarah Halley Finn, ha explicado las claves

Ser un superhéroe en el Universo Cinematográfico de Marvel no es algo fácil, pues además de contar el talento de la actuación, también hay otros requerimientos que deben cumplirse para personifica a cada uno de lo Vengadores.

La directora de casting de Marvel, Sarah Halley Finn, ha explicado las claves para elegir a los protagonistas de sus producciones de cómic. ¿Te imaginas a un Iron Man que no fuera Robert Downey Jr.?¿O a un Thor que no fuera Chris Hemsworth? ¿O una Viuda Negra que no fuera Scarlett Johansson? Pues sin el trabajo de esta experta habría sido posible.

Te repasamos algunos de las anécdotas detrás de las elecciones de esta directora de casting en el proceso para escogerlos y que ha explicado en una entrevista en Hollywood Reporter.

1. Iron Man: Robert Downey Jr se parecía a Tony Stark

Aunque ni Robert Downey Jr, ni Marvel lo tenían demasiado claro, la directora de casting sí. El actor era demasiado parecido al personaje de Tony Starck para no interpretarlo, así que le propusieron hacer una prueba de cámara. También el propio actor ha reconocido que en el momento que se lo propusieron estaba atravesando un momento vital que le llevó a reconocerse muchísimo con su personaje. Un gran acierto de la directora de casting porque ¿quién se imagina ahora a otro actor en el papel de Iron Man?

2. Thor: Chris Hemsworth recitando a Shakespeare

En la prueba para ser Thor, al guapo Chris Hemsworth la directora de casting no se lo puso fácil. Sarah Halley Fin explicó que dos años antes de su llegada a Marvel en 2011 el actor tuvo que interpretar varias líneas de su papel como el dios nórdico del martillo, pero como si estuviera recitando a Shakespeare, lo que no debió de resolver con éxito a pesar de la dificultad a la vista de los resultados.

3. Capitán América: Chris Evans o resistirse para vencer

Que Chris Evans fuera contundente en su rechazo fue la clave para que Sarah Halley Finn se encaprichara del actor para que interpretara al Capitán América. Tras su paso por los Cuatro Fantásticos, Evans no quería seguir vinculado al universo de los superhéroes. La primera renuncia del actor fue determinante para confirmar al actor para el papel de Marvel.

4. La Viuda Negra: Scarlett Johansson una candidata más

Para interpretar a la viuda negra la primera opción no fue Scarlett Johansson, sino la británica Emily Blunt, pero la actriz inglesa acabó rechazando el papel por incompatibilidad de horarios ya que antes había firmado para rodar con Los Viajes de Gulliver. Aunque la actriz contó en una entrevista para el New York Magazine que había otro motivo: “Generalmente, los papeles femeninos en las películas de superhéroes son desagradecidos: ella es la pobre novia mientras que los chicos van por ahí salvando el mundo. Me encantaría hacer una película basada en cómics o de ciencia ficción que me sorprendiera. ¡Quizás necesito ser James Bond!”, aseguró. Hubo otras candidatas como Angelina Jolie, Jessica Alba, Jessica Biel o Natalie Portman, pero quien se llevó el papel fue Scarlett Johansson, y feliz de haberlo logrado: “Ha sido un viaje interesante crecer con el personaje a lo largo de estos años. Es realmente enigmático y tiene unos orígenes asombrosos”, aseguró.

5. Spider-Man: Tom Holland ganador entre más de 2.000 alumnos de secundaria

Marvel realizó un casting entre más de 2.000 estudiantes de Secundaria para interpretar a Peter Parker. La prueba definitiva fue la prueba de cámara junto a Robert Downey Junior. Aunque Tom Holland se había aprendido el papel con puntos y comas, consciente de que a Marvel no le gustan los imprevistos, su sorpresa fue mayúscula cuando el intérprete e Iron Man decidió improvisar y cambiar la escena por completo. El actor mostró una química y una capacidad de improvisación excelente con su compañero, y gracias a ello fue el elegido.