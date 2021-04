Así puedes aumentar la velocidad de los audios en WhatsApp

WhatsApp ya está extendiendo a todos los usuarios una de las funciones más esperadas : acelerar la velocidad de los audios.

Sí, esa función que te facilitará escuchar los largos audios que te envían tus amigos y familiares en los chats de WhatsApp. Te contamos cómo puedes usar esta nueva función en tu cuenta de WhatsApp.

Así puedes reproducir los audios de WhatsApp en diferentes velocidades

Esta función estuvo en pruebas en la versión beta de la app de WhatsApp, pero ahora ya se está extendiendo en la versión estable en Android. Pero si aún no has recibido la actualización, no te preocupes, que te contamos de qué se trata y cómo puedes usarla al reproducir cada audio en WhatsApp.

Esta función sigue la misma dinámica que encontramos en los audios de Telegram, o la opción que incorporan la mayoría de los podcasts para acelerar el audio, sin que sufra ninguna distorsión. En el caso de WhatsApp, permite elegir entre tres velocidades: la velocidad normal de 1x, 1.5x para acelerar un 50% y hasta el doble de la velocidad normal con 2x.

¿Cómo puedes aplicar estos cambios de velocidades en tus audios de WhatsApp? Es simple, con una pulsación sobre el nuevo icono que encontrarás en los audios (sobre el avatar o foto de perfil), tal como te mostramos en el vídeo:

Así que si tus amigos te envían esos audios interminables en WhatsApp podrás aplicar este pequeño truco y acelerar la velocidad. Y no, ya no tendrás que recurrir a aplicaciones de terceros para lograr este resultado en los mensajes de voz.

Recuerda que puedes cambiar las velocidades tantas veces como desees con solo pulsar sobre el icono que encontrarás en el audio. Y un detalle a tener en cuenta es que WhatsApp conserva tu última preferencia, así que has marcado 2x en el último audio, esa será la velocidad que tendrás en los próximos audios.