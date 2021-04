Así puedes crear tus alias gratis para ocultar tu mail personal, evitar spam y mantener tu privacidad

Para navegar por Internet, muchas son las webs que te piden que introduzcas tu dirección de correo electrónico. Eso se traduce a que luego esas empresas o entidades a las que has dado tu dirección personal, si sufren algún problema de seguridad, te puede perjudicar.

Cuando compartes de forma masiva tu correo también puedes ser más vulnerable a problemas de brechas de datos que pueden sufrir alguna de las empresas con las que has interactuado, spam o al phishing que se aprovecha de los correos electrónicos que consigue para tratar de robar información personal o bancaria a los usuarios. Para evitar dar esta información, existen los servicios de correo temporal, pero tienen ciertas limitaciones, como que te impiden inscribirte en una newsletter si no das tu mail real.

A esos servicios de correo temporal hay una alternativa con sello europeo: SimpleLogin.

Es una solución de código abierto que te permite usar tu mismo correo pero con alias de correo electrónico y la opción de crear una identidad diferente para cada sitio web. Es un software fabricado y alojado en la Unión Europea, por tanto protegido por la Ley de Protección de Datos de aquí, más estricta que ninguna otra regulación existente al respecto para proteger la privacidad del usuario. Es similar a Firefox Relay y se presenta como su gran competidor en el mercado.

Cómo funciona, paso a paso

Lo primero de todo, tras acceder a la página principal de SimpleLogin (disponible en inglés y en francés), debes pulsar sobre el recuadro azul para obtener tu alias, “Get your aliases today”. Tiene un servicio gratuito y también hay funciones premium de pago. Con un registro gratis puedes crear tu alias y navegar protegiendo tu identidad y sin compartir tu mail real. Tras acceder al botón azul llegas a una nueva página donde debes poner el correo electrónico que quieres que se mantenga oculto tras un alias y ponerle una contraseña. No la que ya tengas para ese mail, si no una diferente.

Luego, tras incluir tu información y aceptar, recibirás esta notificación:

«An email to validate your email is on its way. Please check your inbox/spam folder». Es decir, que accedas a tu mail y valides este registro. Y también, que si encuentras el mail para validar en tu inbox, debes mirar la pestaña de Spam. Al acceder al correo recibido desde SimpleLogin solo debes verificar tu mail.

Tras esto, ya vas a acceder a tu perfil dentro del programa. Hay dos opciones para tener tus alias que preservarán tu privacidad cuando tengas que incluir tus correos electrónicos en nuevas webs. Por un lado, puedes escoger tú el alias. Y, otra opción es que se elija uno al azar que cree el propio sistema. Uno de los que me salió a mí al elegir al azar es: liposoluble_consummated@aleeas.com. Si no te gusta, debes saber que puedes elegir de nuevo la opción de crear un alias al azar y te aparecerá uno nuevo.

También puedes crear tu propio alias, escogiendo entre una lista de dominios, como se puede ver en la siguiente imagen. Además, en el siguiente campo aparece el mail que quieras que sustituya este nuevo alias y puedes seleccionar otra dirección con la que te hayas registrado previamente. De forma opcional, en el último campo se puede introducir una descripción para que puedas recordar el uso que se le dará a ese alias. Como puedes escoger varios, esto puede ayudarte a distinguir unos de otros.

Tienes que recordar que este alias que generes se mantendrá activo mientras no lo anules o lo bloquees. Cualquier persona que escriba un email al alías que acabamos de crear será recibido en nuestra cuenta de correo.

Este puedes darlo tanto a terceras personas, como introducirlo en una web donde te pidan un registro. Vamos a probar, por poner un ejemplo, con Groupon Madrid, la web que te permite acceder a descuentos para hacer actividades o probar nuevos restaurantes. Nada más acceder ya te pide tu dirección de mail. Introduce un alias y luego accede a tu mail personal y verás que ahí tienes el correo de Groupon.

Además, puedes ver que la dirección del receptor es la del alias y no la de tu email. Otro asunto curioso de este servicio es que si pretendes responder el correo que recibes puedes hacerlo desde tu servidor normal, puedes escoger que la respuesta llegue al destinatario con un alias para que el receptor no vaya a ver tu dirección de mail y puedas mantener esta privacidad y seguridad que buscas. Para ello, hay que llevar a cabo otros pasos dentro de la plataforma de SimpleLogin y crear el alias reverso.

Crear el alias reverso para responder mails desde tu cuenta

Para que a la hora de responder correos desde tu servidor normal puedas hacerlo con un llamado «alias reverso», hay otro proceso que debes llevar a cabo desde la web de SimpleLogin. Escoge el mail con el que quieres hacer este proceso y presiona el botón Send Email del alias que queremos usar para enviar el correo.

Después de este, te aparecerá un único campo donde puedes escribir: introduce la dirección de correo a la que quieres enviar el email y presiona el botón «Create reverse-alias».

Copia ese alias reverso que se ha creado de forma automática por el servidor de SimpleLogin. Y ese es el que usarás en tu servidor de correo electrónico como destinatario.

Qué se puede hacer gratis en SimpleLogin

Al principio ya comentamos que hay la opción de usar gratis este servicio o de recurrir a un plan de pago. Si te decantas por la primera, tienes que saber que puedes crear como mucho 15 alias y no serán personalizados, ya que como viste el dominio tiene que ser a elegir entre pocas opciones. Además, podrás enviar, recibir y responder correos de forma infinita.

El modo de pago no te limita a la hora de crear alias y pueden ser personalizados.

Recuerda que este servicio podrá tener acceso a los mails que envíes a través de tu alias. La plataforma advierte, además, de que puede suceder que los servidores de correo detecten tu nuevo nombre como correo no deseado o incluso spam. Por ello SimpleLogin guarda una copia de los correos que se envían a través del alias durante 7 días.