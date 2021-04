Asociación Cruceña de Raquetbol expresa su agradecimiento al apoyo del SDD

Fuente: SDD

Los deportistas de todas las categorías de la Asociación de Raquetbol, llegaron a las instalaciones del SDD de la Gobernación de Santa Cruz, para expresarle su agradecimiento al Dr. Guillermo Saucedo, por todo lo realizado por el bien de esta rama del deporte en toda su gestión como director departamental de deporte.

“Le quiero agradecer por todo su apoyo incondicional en su gestión por todo el apoyo incondicional, que Dios lo bendiga”, Natalia Mita, categoría 16 años.

“Quiero agradecer al Dr. Guillermo Saucedo por todo el apoyo que nos dio”, Jhonatan Flores, categoría 16 años.

“Gracias al Dr. Saucedo por toda su gestión, por todo lo que hizo por los deportistas», Ezequiel Zubieta, categoría 16 años.

“A nombre de la Asociación Cruceña de Raquetbol quiero agradecerle a él y a todo su equipo por cada campeonato departamental, nacional e internacional”, Hector Barrios.

“A todos los que formaron parte de este proyecto a la cabeza de ud (Guillermo Saucedo), fueron de los únicos que nos apoyaron, a nombre de los presentes y los que no están le agradecemos, tenemos este presente para usted, cada grupo de persona siempre necesita alguien que esté capacitada para su trabajo y usted demostró serlo, esto es un agradecimiento de la Asociación Cruceña de Raquetbol y se brindamos porque ud se lo merece”, Juan José Tapia, categoría 18 años.

“Gracias al Gobernador (Rubén Costas) por haber aportado al deporte, soy una persona que ha trabajado a su lado y ha visto todo el esfuerzo se todo lo que hay detrás, de repente aquí se ve el apoyo, pero no que no se ve es todo el trabajo que hay detrás que hay todo un equipo, como atleta me siento menormente agradecido, Dios lo bendiga” Roland Keller.

“Nuestra gratitud es para ud Dr., por todo lo que ha dado al deporte”, Noé Rivera Gallardo, presidenta de la Asociación Cruceña de Raquetbol.

“A sido un apoyo fundamental para que nosotros no solo podamos representar a Santa Cruz sino a Bolivia en diferentes torneos internacionales, le deseo los mayores éxitos”, Micaela Meneses.

“Agradecerle por todo el esfuerzo en el raquetbol y en el deporte cruceño, he sido testigo estoy de todo el esfuerzo, dedicación y tiempo que ha invertido; en momentos buenos y malos siempre he sabido que conté con su apoyo… desde Estados Unidos le mando un fuerte abrazo”, Angélica Barrios, desde Estados Unidos.

Tras todas las expresiones de agradecimiento por parte de los deportistas, Saucedo dijo sentirse muy feliz y agradecido por la oportunidad que le dio el gobernador Rubén Costas y su equipo de trabajo, de servir al deporte;

«Los he visto crecer, madurar, triunfar y eso me llena de satisfacción», concluyó Saucedo.