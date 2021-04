Autoridades de Oruro anuncian implementar plantas de tratamiento de basura y aguas servidas

“Trabajaremos conjuntamente con la Alcaldía y la Gobernación. Ya tenemos algunos proyectos a diseño final”, afirmó la senadora orureña.

Fuente: ABI

La primera vicepresidenta del Senado, Lindaura Rasguido, anunció este miércoles que se implementarán proyectos referentes a plantas de tratamiento de aguas servidas y de basura en Oruro, para detener la contaminación ambiental en el lago Uru Uru.

“Trabajaremos conjuntamente con la Alcaldía y la Gobernación. Ya tenemos algunos proyectos a diseño final”, afirmó la senadora orureña.

Explicó que mientras se consoliden esos proyectos, se trabajará en la limpieza de las riveras del lago Uru Uru y convocó a las instituciones de Oruro a sumarse a esa campaña los días 7, 8 y 9 de abril.

En la misma línea, el alcalde electo del municipio de Oruro, Adhemar Willcarani, al culminar la segunda jornada de limpieza vecinal en orillas del lago, trabajo realizado junto a afectivos policiales, funcionarios de YPFB, ENDE de Oruro y el apoyo del ecologista francés Alexis Dessard, pidió la colaboración de la comunidad internacional.

Para implementar una nueva planta de tratamiento de residuos sólidos requerimos $us 70 millones, una reingeniería de las lagunas de aguas servidas de $us 87 millones, y un plan maestro pluvial y sanitario requiere una inversión de $us 30 millones, detalló.

“Son problemas estructurales que necesitamos consolidar para el municipio de Oruro”, aseguró la futura autoridad.