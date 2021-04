Auza: «Nuestros dólares no sirven en relación a dólares de otros países»

Fuente: paginasiete.bo

En Bolivia está vigente la divisa americana, pero aparentemente para el ministro de Salud, Jeyson Auza, “los dólares bolivianos”, no tienen el mismo valor que el de otros países. Así intentó justificar la autoridad la falta de dosis para empezar la vacunación masiva contra la Covid.

“Hemos suscrito convenios, pero parece que nuestros dólares no sirven en relación a dólares de otros países poderosos ( ) hicimos como Estado mucho más que muchos agoreros que apoyaron al ‘gobierno de facto’”, señaló Auza en ocasión de la Feria de la Salud en la ciudad de La Paz. Esta semana debería empezar la vacunación masiva en Bolivia, para personas de la tercera edad, sin embargo algunos servicios departamentales de salud denunciaron que no recibieron las dosis prometidas por el Gobierno.

Según la versión de Auza, otros países que también pagaron por las vacunas mayor preferencia. Ante ello, el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública de La Paz (Sirmes), Fernando Romero, dijo aquella declaración solo refleja que el Gobierno “ha perdido el control no solo de las vacunas, de las salas de aislamiento, de los medicamentos, etc., y son solo justificaciones, pretextos y excusas que no corresponden”.

Desde el lunes por la madrugada decenas de personas de la tercera edad durmieron en las puertas de las oficinas regionales de la Caja Nacional de Salud en Cochabamba y Oruro, además del Servicio Departamental de Salud de La Paz, a la espera de recibir la vacuna, pero los responsables solo atinaron a indicarles que no tienen las vacunas y que deberían volver otro día.

“Un genocidio”

Más adelante Auza apuntó a los «países capitalistas», que según él, están privando al mundo el acceso a las vacunas contra la Covid-19.

“Este día debemos denunciar al mundo el genocidio disimulado que impone sobre nuestros pueblos el capitalismo inverecundo. Cómo es posible que menos de 10 países desarrollados acumulen más del 80% de las vacunas, este es el mayor examen moral que la humanidad está rindiendo y nos estamos aplazando ( ) es una estupidez hacer esfuerzos aislados como países y no como humanidad”, complementó la autoridad nacional al recordar el Día Mundial para Salud.

Romero, de Sirmes, indicó que el Gobierno se equivoca al no coordinar con los sectores de salud el trabajo de la vacunación masiva.