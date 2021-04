Ayer fue héroe y hoy tuvo que vender su televisor para comprarse medicamentos y calmar su dolor

Fuente: https://www.clave300.com

Casi le costo la vida, pero señaló que tenía que hacerlo porque los delincuentes estaban decidido a todo con tal de quedarse con un celular de la víctima.

José Luis Rocha Quiroga, un vendedor ambulante de somó, se recupera en su domicilio de la avenida Tres Pasos al Frente de la ciudad de Santa Cruz, después de convertirse en el héroe sin capa, tras intervenir en un asalto que sufrió un estudiante que esperaba micro en la avenida Transversal zona del Parque Industrial la tarde del miércoles.

El comerciante resultó con un corte profundo en el antebrazo izquierdo al tratar de reducir a un delincuente armado, con un filoso estilete lo que derivó que sea atendido por paramédicos para frenar la hemorragia.

El momento que José Luis Rocha recibe asistencia de paramédicos.

Transeúntes y trabajadores de las empresas de la zona salieron en defensa del ambulante y acorralaron a los dos delincuentes y una mujer quienes fueron entregados a la Policía de Los Tusequis.

Hasta ese momento, todos aplaudían la acción valiente de Rocha quien al día siguiente no pudo salir e vender su producto, debido a los fuertes dolores en su brazo que lo obligaron a vender su televisor para comprase medicamentos.

“No la pensé dos veces cuando ví el asalto a ese joven, y me atreví a reducir al delincuente que me lastimo. Ese momento me pregunte porque roban habiendo trabajo.. porque hacen daño a la gente”, cuestionó Rocha.

Rocha mantiene a su familia y sus dos hijos vendiendo somó de manera diaria. Sale desde la curva de la Villa 1ro de Mayo a trabajar hacia la zona del Parque Industrial. Diariamente dependiendo el clima llega a juntar caminando en el sol entre 80 a 100 bolivianos pero culmina rendido su jornada laboral.

Los delincuentes aprehendidos fueron identificados en la Felcc como Yimy Steve Durán Vargas (24), Marc Oliver Guevara Vargas (18) y Tatiana G. C. (20) quienes serán imputados por robo agravado y homicidio en el grado de tentativa. Marc Oliver tiene antecedentes policiales de haber sido detenido el 5 de diciembre de 2020 por el delito de robo.