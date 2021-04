Banegas: «Estoy preparado para cuando me toque jugar»

Fuente: lostiempos.com

El golero de Wilstermann Rodrigo Banegas asegura estar listo para ingresar a jugar este sábado ante Independiente Petrolero, en Sucre, en el caso que el director técnico lo elija para estar en el equipo titular.

“Estoy preparado para cuando me toque jugar, ser un aporte al equipo, sumar que es la victoria, que es lo que todos queremos. He evolucionado bien en el tema físico, en lo grupal también me siento bastante cómodo, estamos preparados y concentrados por si nos toca jugar el sábado, estoy enfocado en lo que se viene”, dijo Banegas.

El golero es consciente que pese a que Independiente es uno de los Benjamines del torneo Único de la División Profesional, es un equipo que se hace fuerte en condición de local.

“Debemos estar concentrados, no permitir que nos sorprendan, debemos nosotros imponer nuestro juego, creo que haciendo todo eso podremos llevarnos nuestro objetivo que es sumar de a tres”, dijo Banegas.