Boca debuta en la Copa Libertadores ante The Strongest en la altura de La Paz

El equipo de Miguel Ángel Russo visita al conjunto boliviano por el primer partido del Grupo C del certamen. Transmite ESPN

Boca visitará al The Strongest en Bolivia





Boca visita a The Strongest en su estreno por la edición 2021 de la Copa Libertadores. El partido, que tendrá el arbitraje del colombiano Jhon Ospina Londoño, lo televisa ESPN.

El equipo de Miguel Ángel Russo inicia su camino en la altura de La Paz, Bolivia, justo en el mismo escenario que debutó la última vez que logró consagrarse con el título en 2007 y con el mismo entrenador en el banco de los suplentes. Después de haber llegado hasta las semifinales del torneo el año pasado, el objetivo del Xeneize será volver a ser protagonista y conseguir la tan ansiada séptima Libertadores.

De cara al duelo de esta tarde en el estadio Hernando Siles, recinto en el que Boca no consigue un triunfo desde hace 51 años -victoria 3-2 contra Bolívar-, el DT xeneize no puede contar con varios futbolistas por diferentes motivos. Cuatro jugadores no viajaron a Bolivia luego de contraer coronavirus: Edwin Cardona, Marcos Rojos, Carlos Zambrano y Jorman Campuzano se pierden el debut del equipo argentino. Lo mismo sucede con Mauro Zárate, que sufrió una lesión muscular grado 1 del gemelo interno de la pierna izquierda y estará fuera de las canchas por varias semanas, y Esteban Andrada. El arquero titular está aislado por ser contacto estrecho de un caso de COVID-19 positivo.

Además, por decisión del propio Russo, Carlos Tevez no viajó a Bolivia con el resto del plantel tras el triunfo ante Atlético Tucumán en la Bombonera por la Copa de la Liga. Es importante recordar que otro de los habituales titulares en el Xeneize tampoco es de la partida por estar suspendido: el lateral colombiano Frank Fabra se ausentará de los primeros tres encuentros que jugará el conjunto argentino en la Libertadores por la sanción que recibió tras ser expulsado ante Santos.

De esta forma, Agustín Rossi va desde el arranque y está acompañado en la defensa por Julio Buffarini, Izquierdoz, Licha López y Emmanuel Mas en la defensa. En la zona de volantes, Russo pone un mediocampo plagado de jugadores de las inferiores del xeneize: Varela, Almendra, Medina y Agustín Obando. En la delantera, Franco Soldano regresa al once inicial y acompaña a Sebastián Villa.

El rival de Boca llega al enfrentamiento con poca competencia. Es que desde que finalizó el certamen local en 2020, el Tigre sólo disputó cuatro partidos por la nueva versión del torneo en Bolivia. The Strongest ganó tres encuentros y perdió sólo uno, por lo que marcha en la segunda posición a dos unidades del líder, Royal Pari.

En el primer encuentro de la zona, Barcelona de Ecuador dio el golpe y, como local, venció 2-0 al Santos de Brasil, último subcampeón de la Libertadores y próximo rival del Xeneize la próxima semana en Buenos Aires.

Formaciones:

The Strongest: Daniel Vaca; José Sagredo, Gonzalo Castillo y Fernando Marteli; Jesús Sagredo, Diego Wayar, Raúl Castro, Ramiro Vaca y Jeyson Chura; Rafinha y Jair Reinoso.

Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Agustín Obando; Alan Varela, Agustín Almendra, Cristian Medina; Franco Soldano y Sebastián Villa.

Árbitro: Jhon Ospina Londoño (Colombia)

Hora: 19

Estadio: Hernando Siles, La Paz (Bolivia)

TV: ESPN