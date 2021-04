Boy George tendrá su propia película biográfica

Desde que se hizo una película de Queen y sobre la vida de Freddie Mercury, la moda por las película biográficas se convirtió en un boom en la industria cinematográfica. Pues ahora, es al cantante británico Boy George quien tenga su propia película, la cual tendrá el título el título Karma Chameleon.

Bajo la dirección de Sacha Gervasi, la película busca en este momento el actor indicado para interpretar al cantante, sonando como principales candidatos Daniel Mays (1917) y Keanu Reeves (John Wick).

La película explorará los humildes comienzos de Boy George en una familia de clase trabajadora irlandesa, así como su ascenso a la cima de las listas internacionales de los 80 con la banda Culture Club junto con los miembros originales Jon Moss, Roy Hay y Mikey Craig. La película mostrará la música del innovador cantante, principalmente los mayores éxitos de la banda.

“Estamos encantados de darle vida a esta increíble historia. Boy George y Culture Club han sido una inspiración para muchas personas”, dijo el copresidente de Millennium Media, Jonathan Yunger. “Específicamente, la manera sin complejos de George de ser fiel a sí mismo. Él ha allanado el camino para que las personas vivan su verdad como individuos intrépidos. Esto es más relevante hoy que nunca y estamos muy orgullosos de que Sacha lidere la carga en este viaje musical”.

El icónico cantante saltó a la fama durante la era del pop New Romantic en Londres, un movimiento de la cultura pop que fue influenciado por David Bowie y Marc Bolan. Vocalista de la banda de pop inglesa Culture Club que ha vendido más de 50 millones de discos, sus canciones más exitosas son “Karma Chameleon”, “Do You Really Want to Hurt Me” y “Time (Clock of the Heart)”.

Gervasi escribirá y dirigirá la película que será producida por Kevin King Templeton y Paul Kemsley, con George y Jessica de Rothschild como productores ejecutivos. Se espera que la producción de este drama musical comience el próximo verano en Londres y Bulgaria.