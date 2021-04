Britney Spears habla por fin sobre el polémico documental sobre su vida: «No estoy aquí para ser perfecta»

«Se ha especulado mucho sobre mí. Me he sentido juzgada y observada durante toda mi vida. Por eso bailo canciones de Steven Tyler cada noche: para cuidar mi salud mental y también para sentirme valiente, humana y viva», confiesa.

«He estado siempre muy expuesta actuando delante de la gente. ¡Tienes que ser muy fuerte para confiar en el universo a pesar de tus vulnerabilidades reales! Esas por las que siempre se me ha juzgado e insultado tanto, por las que me han avergonzado los medios. Y todavía hoy lo siguen haciendo”, se queja.

“Mientras el mundo gira y la vida continúa, seguimos siendo personas frágiles y sensibles. No he visto el documental entero pero por los pocos fragmentos que sí he visto reconozco que me siento abochornada por la atención que se ha puesto sobre mí. Estuve llorando por eso durante dos semanas. ¡Bueno, aún lloro de vez en cuando!”, revela.

“Yo hago lo que puedo con mi propia espiritualidad e intento mantener mi propia alegría y el amor por la vida. Por eso bailar a diario me hace tan feliz. No estoy aquí para ser perfecta. Las cosas perfectas son aburridas. Estoy aquí para transmitir amabilidad», termina junto a varios emoticonos de besos.