Bueno cree que hay discrepancias en su inhabilitación para candidato en San José

Sebastián Bueno Flores fue inhabilitado como candidato a la presidencia de San José y su plancha, Gestión Santa, también. El cruceño explicó a DIEZ que hay discrepancias en lo que está escrito en la convocatoria y en lo que dice la resolución del comité electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que lo inhabilitó el martes. Las elecciones habían sido fijadas para el 9 de mayo.

“Hay discrepancias. En el punto tres, dentro de la convocatoria dice ‘ser o haber sido socio de San José en los últimos 10 años antes de ser propuesto como candidato’, pero cuando sacan la resolución de inhabilitación dice ‘ser o haber sido socio de San José durante cuatro años continuos o discontinuos en los últimos 10 años antes de ser propuesto como candidato’”, expresó Bueno, quien este año se hizo socio del club.

Otro punto que observó el aspirante a la presidencia del club santo es que le pidieron certificación original de información emitido por el gerente general del club San José, lo cual evidentemente no lo hizo.

“Quién va a dar esa información si el club San José no tiene una cabeza, no tiene directorio, y los que están no son reconocidos por la misma federación (FBF) y el tribunal de honor no está también reconocido por el comité electoral, entonces quién puede dar esos documentos”, sostuvo Bueno.

Con esos descargos, la fórmula Gestión Santa presentará su apelación en los próximos días. “Estamos preparando la apelación, aunque no me dieron tiempo para hacerla, ya que directamente me inhabilitaron, cuando en la convocatoria dice que el 9 de abril comienza el plazo para presentación de apelación y a mí ni siquiera me dieron plazo para apelar”, agregó.

Sobre el tema de la contratación de Marcos Ferrufino como nuevo entrenador del equipo santo, aclaró que eso no corre por su cuenta, que fue la señora Patricia Flores la que arreglo con el mencionado entrenador, aunque no se explica cómo, porque Flores no es reconocida como presidente por la FBF.

Finalmente se refirió al tema económico, a las deudas que tiene el club, ya que se habla de millones, pero nadie da una cifra exacta de las cuentas pendientes de San José.

“No se sabe a ciencia cierta, pero lo que dicen y no dicen es de aproximadamente 7 millones de dólares”, informó Bueno, quien dijo tener un megaproyecto para sacar de la crisis a la institución orureña con un equipo especializado de trabajo, “con un manejo administrativo como nunca se hizo con el club”.