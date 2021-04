Cainco pide plazo al Gobierno para pago de Impuesto a las Grandes Fortunas

El presidente de Cainco, manifestó que la norma carece de muchos vicios de inconstitucionalidad. Consideró que desde el Gobierno se debería incentivar a la inversión privada.

 

Fuente: Red Uno

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Fernando Hurtado, manifestó que mientras no se resuelva los cuatro recursos de inconstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional Plurinacionales (TCP) contra la Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), se debería postergar el pago de dicho impuesto.

«Hay muchos vicios de inconstitucionalidad, la idea es tener la figura y reglas claras, el impuesto tiene muchos vacíos que permite la discrecionalidad», afirmó Hurtado en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

El TCP recibió cuatro recursos, dos de acción abstracta de inconstitucionalidad y dos de conflicto de competencias contra el IGF, presentados por parlamentarios de oposición cruceños y los alcaldes de Portachuelo y de Cotoca. La entidad aún no ha brindado respuesta desde el 29 de enero a la fecha.

Sobre esta ley, el titular de Cainco afirmó que en otros países de la región dejaron de aplicar este tipo de impuesto, ya que ocasionan que las riquezas se vayan del país o «se esconda debajo del colchón».

«El patrimonio que se pueda tener no es un patrimonio líquido, entonces, hay una desproporcionalidad total en que se tenga que pagar sobre un patrimonio que tiene la persona que no ha sido vendido, no está en dinero, y lo que tendrán que hacer para pagar este impuesto es o vender el activo o sacar crédito. Eso destruirá el patrimonio», explicó.

En la víspera, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón Morales, informó que se tiene un registro de 132 contribuyentes en el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), cuyo primer plazo vence el miércoles, 31 de marzo para personas naturales residentes en el país, con una fortuna neta acumulada situada o colocada en el territorio nacional y/o en el exterior mayor de Bs. 30 millones.