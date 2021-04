Camacho dice que «la mentira es el día a día de Evo» y lanza un mensaje al MAS

Después de haberse superado los «inconvenientes» en la elección de la nueva directiva de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, envió un mensaje al Movimiento Al Socialismo (MAS) y arremetió contra el líder del partido azul, Evo Morales, por las irregularidades que empañaron la elección en el ente legislativo cruceño.

«Evo dijo que iba a ganar la Gobernación (de Santa Cruz) y no la ganó, que iba a ganar la segunda vuelta (en cuatro departamentos) y habló de presidir la Asamblea (departamental) y no la presidió. La mentira es el día a día del hombre y no hay que hacerle caso. El bloque aquí está fuerte y tenemos gobernabilidad», apuntó la autoridad que asumirá el mando el 3 de mayo.

A tiempo de felicitar a los asambleístas y a la nueva directiva de la ALD, Camacho saludó que se haya conformado la directiva pese a que el masismo intentó desvirtuar y presionar al bloque indígena. «El MAS no solo le quita la tierra a su gente, sino que la presiona, extorsiona y hasta los secuestra durante horas. Pero hoy se demuestra que hay unidad entre Creemos, el bloque indígena y la tercera fuerza política de la Asamblea. Lo que queremos es desarrollo en Santa Cruz y no la politización», precisó.

El gobernador electo sostuvo que de esta manera se consolida y cumple el mandato del pueblo cruceño que votó de manera muy clara y por amplia mayoría, dándole a Creemos la responsabilidad de dirigir el Gobierno departamental en todas sus instancias institucionales.

«Como siempre, ayer el MAS intimidó, chantajeó y hasta secuestró por algunas horas a los representantes indígenas, pero no lograron nada con la violencia. Quisieron imponerse mediante el uso de la fuerza, pero no lo lograron porque esas formas abusivas aquí en nuestro departamento no funcionan, ya que existe una conciencia de cambio y desarrollo en la mayoría de asambleístas. Se superaron estos inconvenientes y hoy ya tenemos a nuestro presidente de la ALD», fue el mensaje que también estuvo dirigido al partido azul

Además, Camacho adelantó que de aquí en adelante toca trabajar en el objetivo de conseguir vacunas contra el Covid-19 para la inmunización de la población cruceña y trabajar por Santa Cruz, algo que no demostró el MAS en la elección de representantes de la ALD, incumpliendo sus funciones y el voto de confianza de sus votantes.

Por último, a pocos días de jurar como gobernador, el líder de Creemos expuso que está trabajando para conformar su gabinete y dijo que el doctor Germán Antelo (ex cívico cruceño) fue invitado a formar parte de la comisión de Autonomías del Gobierno departamental. «Tendremos a los mejores hombres y mujeres al mando de las secretarías. Estamos invitando a participar a quienes tienen el compromiso con el desarrollo de Santa Cruz», resaltó.

Mientras que el nuevo presidente de la ALD, Zvonko Matkovic, sostuvo que la prioridad inmediata será acompañar la transición de mandato y trabajar en leyes departamentales que marquen la hoja de ruta del plan de gobierno que está proyectado para el departamento.