Camacho felicita a Zvonko por asumir la Presidencia de la Asamblea cruceña

Gestión. Presidente del legislativo se compromete en trabajar por leyes que den desarrollo y progreso al departamento.

Fuente: Prensa Creemos

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, felicitó a Zvonko Matkovic, por ser elegido presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) cruceña.

«Asume una importante responsabilidad como presidente, quiero felicitar a todos los asambleístas que lograron el objetivo que era reflejar la realidad del voto que se le dio a Creemos como mandato de llevar adelante las instituciones del departamento», manifestó Camacho, quien destacó el respaldo de los asambleístas de la bancada indígena para trabajar por el desarrollo del departamento.

«Nosotros buscamos unidad, estamos conformando un bloque de unidad con los indígenas y con la tercer fuerza política. Queremos el desarrollo para el departamento», remarcó.

El líder de la agrupación ciudadana Creemos, que llegó hasta el edificio de la Gobernación para brindar su apoyo a los asambleístas electos que inician funciones, se refirió también a la posición de los asambleístas indígenas y al audio que se filtró sobre la presión de asambleístas del MAS. «Los indígenas no tienen color político, quieren trabajar por sus pueblos. Lamentablemente ese es su actuar del MAS, no sólo buscaron extorsionar a los asambleístas. Hay molestias en su mismo partido, el audio salió de ellos, no de nosotros», dijo.

Por su parte, Zvonko Matkovic, quien a partir de ahora será el presidente de la Asamblea Departamental, indicó que su prioridad es que la transición se haga de forma limpia y se trabajen las leyes que serán la hoja de ruta para la gestión.

«Venimos peleando desde hace mucho tiempo con Luis Fernando y ésta es la culminación de un trabajo por Santa Cruz y que ahora debemos trabajar con la frente en alto y la fe en Dios. Vamos a hacer la mejor gestión que merece el departamento», subrayó Matkovic.

Galería de imágenes