Carta para un superhéroe

Querido Brunito:

No estoy seguro si este mensaje te va a llegar, pero de todos modos voy a escribirte para decirte que sos un héroe, sos un héroe porque a partir de tu amarga experiencia estoy seguro que vas a salvar a otros niños de las garras de otros abusadores, desde ayer ya nada será igual en esta ciudad con relación a las madres y padres violentos ya sean ellos padres biológicos o no.

Fuiste un mártir necesario para poder sacudirnos a toda una sociedad adormecida que pasan cosas peores encima de sus narices y no hacen nada por temor o por no entrometerse. Ahora en adelante habrán más vecinos alertas, más vecinos valientes que se atrevan a proteger a otros niños como vos aunque no fueran los suyos. Si no fuera por tu sufrimiento y tu alma fracturada no hubiéramos despertado de este letargo que nos tiene como a zombies.

Te dieron 7 días de impedimento físico pero ninguna autoridad ni en las redes además del gran tío Alfredo Rodríguez se preocuparon por el otro impedimento, el de tu sufrimiento. Pero esta carta no es para hundirte más sino para dejarte saber que sos un superhéroe, no permitás que todo por lo que pasaste ocupe tu mente y tu futuro, apenas tenés 11 años, un larga vida por delante, vida que estoy seguro será mucho mejor para vos, si la justicia no hace su trabajo, no te preocupés ya debés saber que nuestro país está hundido en la corrupción y la injusticia, el Creador ya anotó todo y a Él no se le escapa nada ni nadie. Tu agresor así no sea castigado como la ley manda nosotros ya sabemos quien ese energúmeno.

Comienza un nuevo capítulo en tu vida, vienen muchos partidos de fútbol, paseos en bicicleta, partidas de juegos en línea, salir bachiller, estudiar una carrera, conocer a la persona con la que formarás una familia en la que tendrás a tu cargo un niño o niña con o sin hermanitos, quién sabe podrías tener la dicha de cuidar de otros niños que biológicamente no sean tuyos tal como me ocurrió a mí, estoy seguro que los inundarás de amor y protección. Ahora ya sabés lo que NO se debe ser ni hacer en adulto.

No te conozco, pero te quiero un montón. Contá conmigo para cualquier cosa.

Julico Jordán

PD quienes deseen hacer una carta a Brunito pueden llevarla a la Federal, Calle Ballivián Nº66 hasta el sábado a las 6pm