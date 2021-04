CASACOR Bolivia 2021 es “La Casa Original”

La muestra comenzó el 28 de abril y concluye el 29 de mayo



Santa Cruz.- En medio de un año complejo, CASACOR Bolivia no se detiene y, por el contrario, este miércoles 28 abrió las puertas de su octava edición. La mayor y más completa muestra de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo de las Américas tiene como protagonista a 48 profesionales y un escenario de casi 3.000 metros cuadrados.

En este nuevo desafío se han intervenido tres inmuebles. El principal es la casona construida por el arquitecto Mario Alberto Palma Gómez (1933-2020), que está ubicado en el barrio Sirari. Para Quito Velasco, director de CASACOR Bolivia, la “Casa Verde”, como la llamaba Palma, tiene no solo una historia que marcó la arquitectura de la década de los ochenta, sino también características y materiales constructivos que encajan a la perfección con la filosofía de la muestra.

Para esta edición, CASACOR propone 33 espacios, como jardines, cocina, lobby, estudio, baños, cocinas, lofts, suite, garaje, churrasquera hasta piscina. Cada uno de los ambientes ha sido encarado siguiendo el concepto “La Casa Original”, que propone retornar a los orígenes, sin perder la relación con la tecnología, los afectos, la historia y nuestras raíces.

“CASACOR ha ido creciendo e innovando a la par de todas tendencias mundiales en cuanto a materiales y propuestas creativas de los profesionales, este año una de las cosas más importantes es la adaptación a todas las normas de bioseguridad; es decir, generar espacios ventilados y con contacto al exterior. También es una casa que ha sido unificada en una topografía bastante irregular, pero a la vez en cada rincón se van descubriendo espacios que nos atrapan y envuelven en la magia de CASACOR 2021”, asegura Quito Velasco.

CASACOR es una experiencia en todos los sentidos. Por ello, se tiene una ruta culinaria con Yayoi (cafetería), Lola Bar y El Mordisco Restaurante. También está presente el arte con una instalación en la Alameda CASACOR, un Corredor Vivo y, por supuesto, una Galería de Arte. En total son 35 artistas plásticos que también son protagonistas de la exhibición.

La muestra cuida de los visitantes con todas las medidas de bioseguridad. Se emplean manillas para controlar el acceso, cada espacio tiene un aforo y hay varios puntos con alcohol y lavamanos.

Asimismo, se tiene preparado una nutrida agenda de actividades como Las Jornadas del Buen Vivir y CASACOR se Viste de Novia, además de presentaciones de productos.

Tome nota:

Barrio Sirari – Tercer Anillo Externo No. 4

Los horarios de atención para este año es de lunes a viernes de 16:00 a 22:00 y los sábados de 15:30 a 21:00.

Las entradas cuestan Bs. 100.

Los costos de los pasaportes para ingreso ilimitado es de Bs. 400.

Sobre CASACOR

Como parte del Grupo Abril, CASACOR es reconocida como la muestra más grande y más completa de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo de las Américas. El evento reúne anualmente a prestigiosos arquitectos, decoradores y paisajistas. Se realiza 18 lugares de Brasil (São Paulo, Bahía, Brasilia, Ceará, Espíritu Santo, Goiás, Río de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Río Grande do Sul, Santa Catarina (Florianópolis e Itapema) y Ribeirão Preto). El espectáculo también tiene lugar en cuatro mercados internacionales: Estados Unidos, Paraguay, Perú y Bolivia.

Sobre el concepto “La Casa Original”

CASACOR propone un retorno a los orígenes. Inspirado en los lazos ancestrales y el carácter más innato de la existencia. La Casa Original es una reflexión sobre el mundo contemporáneo, en el cual las relaciones interpersonales pasan por el filtro de la tecnología. Encontrar un equilibrio entre lo esencial y las instalaciones modernas es, en cierto modo, conectar el pasado y el futuro.

El desafío para los arquitectos, diseñadores y paisajistas es mirar hacia adentro, haciendo de la casa un lugar para explorar fundamentalmente, como una apreciación de su propia historia.

Sobre la casa…

La “Casa Verde”, como la llama su autor, fue realizada por el reconocido arquitecto Mario Alberto Palma Gómez entre 1979 y 1982. A continuación el profesional brindó una explicación sobre la técnica constructiva, un texto que dejó antes de fallecer el 2 de junio de 2020:

“Técnica constructiva: “Piedra bola -mortero de cemento y ladrillo” En los años que viví en Córdoba (Argentina), donde me profesionalice como arquitecto y cimente mi familia, siempre llamó mi atención las construcciones históricas religiosas, que estaban realizadas en “piedra bola y mortero de cal”, que presentaban ciertos problemas de resolución en las terminaciones de las uniones y aberturas. En uno de mis viajes a Colombia, en una obra no muy significativa, vi como habían solucionado las uniones utilizando ladrillo en las aberturas y terminaciones. En la Casa Verde en el barrio Sirari, de Santa Cruz de la Sierra, proyecte usar en la mampostería esos materiales –piedra bola– mortero de cal y ladrillo en principio solo en fachada del área de recepción de la casa, pero fue tal el impacto de satisfacción que me causo ver los muros levantados con esta tecnología que decidí su aplicación para la totalidad de la vivienda, tanto en sus caras exteriores como interiores, para lo cual hube que levantar dobles muros con cámara de aire lo que además aportaría una óptima climatización de los ambientes internos – en el lenguaje actual, hablamos de edificación sustentable con alto ahorro energético -. El trabajo fue moroso y arduo sobre todo en la selección del material de ladrillo adobito a fin de poder utilizarlo cara vista. Felizmente esta técnica por su alto costo, no fue reproducida por otras unidades habitacionales, manteniéndose nuestra Casa Verde como vivienda original y única.

Las vigas de madera que soportan la cubierta están terminadas talladas en formas de caras, que las personas ven como caras de animales, aunque la intención proyectual era que las mismas se asemejaran a caras humanas, pero la rusticidad de los talladores de esos años cambio la perspectiva.

En las vigas de hormigón armado que soportan las cubiertas del área social, hay varios detalles incluso algunos calados, para mostrar las ventajas y bondades del uso de este material, y demostrar que las partes de la estructura son componentes que pueden ser utilizados estéticamente también”.

Sobre el arquitecto Mario Palma Gómez

Mario Alberto Palma Gómez (Santa Cruz de la Sierra, 1933 – 2020), arquitecto, urbanista, empresario de la construcción e inversionista inmobiliario. Se formó en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), graduándose en 1958. Inició su carrera profesional en la Argentina y en 1971 regresó a su ciudad natal donde ocupó importante cargos en la gestión pública y desarrolló una fructífera arquitectura por más de tres décadas.