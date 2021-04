CEOs de origen indio de grandes tecnológicas impulsan donaciones para paliar el colapso sanitario del país

Ante el dramático escenario sanitario que sacude a India por el avance de la pandemia de COVID-19, los líderes de importantes empresas tecnológicas nacidos en ese país impulsan parte de las donaciones internacionales para mitigar el impacto de la crisis. Entre ellos se destacan Sundar Pichai, Satya Nadella y Vinod Khosla, directores ejecutivos de Alphabet y Microsoft y cofundador de Sun Microsystems, respectivamente.

El lunes, Google anunció una donación por USD 18 millones para las víctimas de la enfermedad y para el sistema hospitalario. Además, confirmó que Pichai estaba donando de su propio bolsillo USD 700 mil, los cuales serían destinados al programa de UNICEF en el país. Nacido en la ciudad de Chennai, en el estado de Tamil, Pichai creció pasó su infancia y adolescencia en el país. Obtuvo su diploma de grado en el Instituto Tecnológico de India antes de continuar sus estudios y carrera profesional en los Estados Unidos.

Por su parte, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, dijo estar “devastado” por la situación en su país natal, que este miércoles superó las 200.000 muertes registradas por COVID-19 y continúa rompiendo lúgubres récords con cada día. Aunque no mencionó cifras específicas, prometió: “Microsoft continuará usando su voz, sus recursos y su tecnología para los esfuerzos de ayuda y apoyará la compra de los fundamentales equipos de concentración de oxígeno”.

El pronunciamiento de estos dos referentes del mundo tecnológico llegó luego de la promesa de Vinod Khosla, cofundador del gigante informático Sun Microsystems, quien prometió enviar aviones cargados de oxígeno. “Estoy dispuesto a financiar hospitales en la India que necesiten fondos para importar aviones a granel llenos de oxígeno o suministros a la India para aumentar la oferta. Los hospitales públicos y las ONG también pueden comunicarse“, dijo Khosla en Twitter, quien rápidamente fue contactado por autoridades sanitarias y ha estado artículando la logística con importantes organizaciones locales.

A woman is consoled by her relative after her husband died from the coronavirus disease (COVID-19) outside a COVID-19 hospital in Ahmedabad, India, April 26, 2021. REUTERS/Amit Dave