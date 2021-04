Chapetón a Copa: «Sus amenazas me tienen sin cuidado»

Fuente: paginasiete.bo

Tras las observaciones realizadas por la alcaldesa electa Eva Copa hacia la alcaldesa Soledad Chapetón, por contratos supuestamente irregulares; la autoridad edil indicó que las amenazas le tienen sin cuidado. Para la Sole, a la exsenadora le será difícil superar el trabajo que ha realizado la actual administración edil.

“Sus amenazas me tienen sin cuidado, si quiere enjuiciarme por hacer obras dentro de la ciudad de El Alto voy a saber defenderme; y me siento orgullosa de haber construido obras como el Jach’a Uta, me siento orgullosa de haber construido obras como la Terminal de Buses, como la Estación de Bomberos, como avenidas imponentes dentro de la ciudad, sabemos qué va ser difícil para ella superar este trabajo que hemos realizado, pero creo que no corresponde que se pueda desinformar a la población más bien lo que le toca es trabajar por ella”, señaló la Alcaldesa.

Agregó que el Plan Operativo Anual está aprobado por el Concejo Municipal de El Alto y también está refrendado por la Asamblea Legislativa, en ese sentido dijo que lo que corresponde es dar continuidad a las obras.

“Me llama la atención las últimas declaraciones de la alcaldesa electa, tienen que ver, no sé si con acusaciones o ya desde ahorita con justificaciones; en su lectura no deberíamos de contar con una planificación operativa para el año; en su lectura deberíamos haber cerrado las puertas de la Alcaldía desde el momento que hay elecciones subnacionales, desconociendo la realidad y desconociendo la norma; no tenemos intención de poder llevarnos mal con la nueva gestión administrativa, lo importante para ellos es que deben conocer que aquí se cumplen las disposiciones nacionales; en tema presupuestario cumplimos con la ley nacional de presupuestos, con la ley financial también nacional”, precisó Chapetón.

Una publicación edil indica que las comisiones designadas de la alcaldesa electa Eva Copa están avanzando en un trabajo mancomunado con los funcionarios ediles, en el marco del respeto, la cordialidad y la transparencia, “como es característica de la actual administración edil”.